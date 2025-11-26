Home » Gaming » All Trinkets in Brainrot Evolution (November 2025)

Update: We updated this article with all Trinkets in Brainrot Evolution on November 25th, 2025.

Trinkets are an in-game item introduced on October 25, 2025, in Brainrot Evolution. They buff your health, EXP, and Damage stats. As of this writing, there are over 20 Trinkets that you can acquire. The developers release them with every update, introducing new items to strengthen your stats. This article lists all Trinkets in Brainrot Evolution, along with their details.

What Are Trinkets in Brainrot Evolution?

Trinkets in Brainrot Evolution are one of the many in-game items that help you boost your stats. There are two types of Trinkets based on availability: Permanent and Event. The Permanent Trinkets are available to obtain at any time. Four Permanent Trinkets exist in the game: Larila, Chicleteira, Udin Din, and Goaaat. You can find Larila in Larila Desert, Chicleteira in Chicleteiramania, Undin Din in Udin Dinlympus, and Goaaat in Goaaat Galaxy.

Event Trinkets are available for a limited time. The developers release them during weekly events, and they can’t be obtained for the duration of the event. As of this writing, two Event Trinkets have been released: Halloween and Thankful. Halloween Trinkets have become unavailable since the event’s end. You can get Event Trinkets from their respective event tab.

Each Trinket has a fixed drop rate, and you must pull them using their respective currencies. For instance, you need Larila Shard to pull for Larila Desert Trinkets. One pull costs 10 Shards, and you can auto-roll, which stops when you have no currency left.

That said, we’ve categorized all Trinkets into two categories: Permanent and Event. Note that we’ve included only the currently available Event Trinkets, Thankful, in the list below.

Details of All Permanent Trinkets in Brainrot Evolution

You can visit the Larila Desert, Chicleteiramania, Udin Dinlympus, and Goooat Galaxy to obtain permanent Trinkets. Each World has a gacha station where you can pull for Trinkets. Here is the list of all Permanent Trinkets, under their respective world:

1. Larila Trinkets

You need 10 Larila Shards to pull for one Larila Trinket in the Larila Desert. Here is their list:

IconTrinketsDrop RateBuffs
Nile Trinkets in Brainrot EvolutionNile Trinket40.45%– EXP: 5%
Scarab Trinkets in Brainrot EvolutionScarab Trinket33%– Damage: 5%
– Exp: 5%
Bastet Trinkets in Brainrot EvolutionBastet Trinket20%– Health: 5%
– Damage: 5%
– EXP: 5%
Bastet Trinkets in Brainrot EvolutionAnkh Trinket5%– Health: 5%
– Damage: 10%
– EXP: 10%
Horus Trinkets in Brainrot EvolutionHorus Trinket1%– Health: 5%
– Damage: 15%
– EXP: 15%
Osiris Trinkets in Brainrot EvolutionOsiris Trinket0.5%– Health: 10%
– Damage: 20%
– EXP: 15%
Ra Trinkets in Brainrot EvolutionRa Trinket0.05%– Health: 15%
– Damage: 25%
– EXP: 25%

2. Chicleteira Trinkets

You can find Chicleteira Trinkets in the Chicleteiramania. Pulling for one requires 10 Chicleteira Shards. Here are their details:

IconTrinketsDrop RateBuffs
Marble Trinkets in Brainrot EvolutionMarble Trinket40.45%– Exp: 5%
Jax Trinkets in Brainrot EvolutionJax Trinket33%– Damage: 5%
– Exp: 5%
Plush Trinkets in Brainrot EvolutionPlush Trinket20%– Health: 5%
– Damage: 5%
– EXP: 5%
Tinker Trinkets in Brainrot EvolutionTinker Trinket5%– Health: 5%
– Damage: 10%
– EXP: 10%
Blocko Trinkets in Brainrot EvolutionBlocko Trinket1%– Health: 5%
– Damage: 15%
– EXP: 15%
Playbit Trinkets in Brainrot EvolutionPlaybit Trinket0.5%– Health: 10%
– Damage: 20%
– EXP: 15%
Toyken Trinkets in Brainrot EvolutionToyken Trinket0.05%– Health: 15%
– Damage: 25%
– EXP: 25%

3. Udin Din Trinkets

You can find Udin Din Trinkets in Udin Dinlympus. It costs 10 Udin Din Shards to pull one from its gacha station. Here are their details:

IconTrinketsDrop RateBuffs
Echo TrinketsEcho Trinket40.45%– Exp: 5%
Iris TrinketsIris Trinket33%– Damage: 5%
– Exp: 5%
Hermes TrinketsHermes Trinket20%– Health: 5%
– Damage: 5%
– EXP: 5%
Ares TrinketsAres Trinket5%– Health: 5%
– Damage: 10%
– EXP: 10%
Poseidon TrinketsPoseidon Trinket1%– Health: 5%
– Damage: 15%
– EXP: 15%
Athena TrinketsAthena Trinket0.5%– Health: 10%
– Damage: 20%
– EXP: 15%
Zeus TrinketsZeus Trinket0.05%– Health: 15%
– Damage: 25%
– EXP: 25%

4. Goaaat Trinkets

The Goaaat Galaxy offers Goaaat Trinkets in Brainrot Evolution. It costs 10 Goaaat Shards to pull once from the gacha station. Here are the details:

IconTrinketsDrop RateBuffs
Comet TrinketsComet Trinket40.45%– Exp: 5%
Nebula TrinketsNebula Trinket33%– Damage: 5%
– Exp: 5%
Meteor TrinketsMeteor Trinket20%– Health: 5%
– Damage: 5%
– EXP: 5%
Orbit Trinkets
Orbit Trinket		5%– Health: 5%
– Damage: 10%
– EXP: 10%
Quasar Trinkets
Quasar Trinket		1%– Health: 5%
– Damage: 15%
– EXP: 15%
Nova Trinkets
Nova Trinket		0.5%– Health: 10%
– Damage: 20%
– EXP: 15%
Eclipse TrinketsEclipse Trinket0.05%– Health: 15%
– Damage: 25%
– EXP: 25%

Details of All Event Trinkets in Brainrot Evolution

Halloween and Thankful are two types of Event Trinkets that the developers have released so far. As of this writing, Halloween Trinkets are no longer available and have been replaced by Thankful Trinkets since November 22, 2025. Here are their details:

1. Thankful Trinkets

You can obtain Thankful Trinkets from the Thankful event tab, located on the right side of the screen. It costs 10 Thankful Shards to pull one Trinket. Here are the details:

IconTrinketsDrop RateBuffs
Harvest TrinketsHarvest Trinket40.45%– EXP: 3%
Pilgrim TrinketsPilgrim Trinket33%– Damage: 3%
– EXP: 3%
Blessing TrinketsBlessing Trinket20%– Health: 3%
– Damage: 3%
– EXP: 3%
Harvest Lord TrinketsHarvest Lord Trinket5%– Health: 4%
– Damage: 4%
– EXP: 4%
Golden Leaf TrinketsGolden Leaf Trinket1%– Health: 6%
– Damage: 6%
– EXP: 6%
Prestige Leaf TrinketsPrestige Leaf Trinket0.5%– Health: 8%
– Damage: 8%
– EXP: 8%
Divine Feast TrinketsDivine Feast Trinket0.05%– Health: 10%
– Damage: 10%
– EXP: 10%

That concludes all Trinkets in Brainrot Evolution article. We will update this list when the developers release new Trinkets in future updates.

