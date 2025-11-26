All Trinkets in Brainrot Evolution (November 2025)

Update: We updated this article with all Trinkets in Brainrot Evolution on November 25th, 2025.

Trinkets are an in-game item introduced on October 25, 2025, in Brainrot Evolution. They buff your health, EXP, and Damage stats. As of this writing, there are over 20 Trinkets that you can acquire. The developers release them with every update, introducing new items to strengthen your stats. This article lists all Trinkets in Brainrot Evolution, along with their details.

What Are Trinkets in Brainrot Evolution?

Trinkets in Brainrot Evolution are one of the many in-game items that help you boost your stats. There are two types of Trinkets based on availability: Permanent and Event. The Permanent Trinkets are available to obtain at any time. Four Permanent Trinkets exist in the game: Larila, Chicleteira, Udin Din, and Goaaat. You can find Larila in Larila Desert, Chicleteira in Chicleteiramania, Undin Din in Udin Dinlympus, and Goaaat in Goaaat Galaxy.

Event Trinkets are available for a limited time. The developers release them during weekly events, and they can’t be obtained for the duration of the event. As of this writing, two Event Trinkets have been released: Halloween and Thankful. Halloween Trinkets have become unavailable since the event’s end. You can get Event Trinkets from their respective event tab.

Each Trinket has a fixed drop rate, and you must pull them using their respective currencies. For instance, you need Larila Shard to pull for Larila Desert Trinkets. One pull costs 10 Shards, and you can auto-roll, which stops when you have no currency left.

That said, we’ve categorized all Trinkets into two categories: Permanent and Event. Note that we’ve included only the currently available Event Trinkets, Thankful, in the list below.

Details of All Permanent Trinkets in Brainrot Evolution

You can visit the Larila Desert, Chicleteiramania, Udin Dinlympus, and Goooat Galaxy to obtain permanent Trinkets. Each World has a gacha station where you can pull for Trinkets. Here is the list of all Permanent Trinkets, under their respective world:

1. Larila Trinkets

You need 10 Larila Shards to pull for one Larila Trinket in the Larila Desert. Here is their list:

Icon Trinkets Drop Rate Buffs Nile Trinket 40.45% – EXP: 5% Scarab Trinket 33% – Damage: 5%

– Exp: 5% Bastet Trinket 20% – Health: 5%

– Damage: 5%

– EXP: 5% Ankh Trinket 5% – Health: 5%

– Damage: 10%

– EXP: 10% Horus Trinket 1% – Health: 5%

– Damage: 15%

– EXP: 15% Osiris Trinket 0.5% – Health: 10%

– Damage: 20%

– EXP: 15% Ra Trinket 0.05% – Health: 15%

– Damage: 25%

– EXP: 25%

2. Chicleteira Trinkets

You can find Chicleteira Trinkets in the Chicleteiramania. Pulling for one requires 10 Chicleteira Shards. Here are their details:

Icon Trinkets Drop Rate Buffs Marble Trinket 40.45% – Exp: 5% Jax Trinket 33% – Damage: 5%

– Exp: 5% Plush Trinket 20% – Health: 5%

– Damage: 5%

– EXP: 5% Tinker Trinket 5% – Health: 5%

– Damage: 10%

– EXP: 10% Blocko Trinket 1% – Health: 5%

– Damage: 15%

– EXP: 15% Playbit Trinket 0.5% – Health: 10%

– Damage: 20%

– EXP: 15% Toyken Trinket 0.05% – Health: 15%

– Damage: 25%

– EXP: 25%

3. Udin Din Trinkets

You can find Udin Din Trinkets in Udin Dinlympus. It costs 10 Udin Din Shards to pull one from its gacha station. Here are their details:

Icon Trinkets Drop Rate Buffs Echo Trinket 40.45% – Exp: 5% Iris Trinket 33% – Damage: 5%

– Exp: 5% Hermes Trinket 20% – Health: 5%

– Damage: 5%

– EXP: 5% Ares Trinket 5% – Health: 5%

– Damage: 10%

– EXP: 10% Poseidon Trinket 1% – Health: 5%

– Damage: 15%

– EXP: 15% Athena Trinket 0.5% – Health: 10%

– Damage: 20%

– EXP: 15% Zeus Trinket 0.05% – Health: 15%

– Damage: 25%

– EXP: 25%

4. Goaaat Trinkets

The Goaaat Galaxy offers Goaaat Trinkets in Brainrot Evolution. It costs 10 Goaaat Shards to pull once from the gacha station. Here are the details:

Icon Trinkets Drop Rate Buffs Comet Trinket 40.45% – Exp: 5% Nebula Trinket 33% – Damage: 5%

– Exp: 5% Meteor Trinket 20% – Health: 5%

– Damage: 5%

– EXP: 5%

Orbit Trinket 5% – Health: 5%

– Damage: 10%

– EXP: 10%

Quasar Trinket 1% – Health: 5%

– Damage: 15%

– EXP: 15%

Nova Trinket 0.5% – Health: 10%

– Damage: 20%

– EXP: 15% Eclipse Trinket 0.05% – Health: 15%

– Damage: 25%

– EXP: 25%

Details of All Event Trinkets in Brainrot Evolution

Halloween and Thankful are two types of Event Trinkets that the developers have released so far. As of this writing, Halloween Trinkets are no longer available and have been replaced by Thankful Trinkets since November 22, 2025. Here are their details:

1. Thankful Trinkets

You can obtain Thankful Trinkets from the Thankful event tab, located on the right side of the screen. It costs 10 Thankful Shards to pull one Trinket. Here are the details:

Icon Trinkets Drop Rate Buffs Harvest Trinket 40.45% – EXP: 3% Pilgrim Trinket 33% – Damage: 3%

– EXP: 3% Blessing Trinket 20% – Health: 3%

– Damage: 3%

– EXP: 3% Harvest Lord Trinket 5% – Health: 4%

– Damage: 4%

– EXP: 4% Golden Leaf Trinket 1% – Health: 6%

– Damage: 6%

– EXP: 6% Prestige Leaf Trinket 0.5% – Health: 8%

– Damage: 8%

– EXP: 8% Divine Feast Trinket 0.05% – Health: 10%

– Damage: 10%

– EXP: 10%

That concludes all Trinkets in Brainrot Evolution article. We will update this list when the developers release new Trinkets in future updates.