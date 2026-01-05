Home » Puzzles » Betokens – Crossword Clue Answers

If you are stuck on the crossword clue: Betokens, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

  • 4 letter – SHOW, GIVE, MARK, MEAN
  • 5 letter – BRING
  • 7 letter – DENOTES
  • 8 letter – EVIDENCE, FOREBODE, INDICATE

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersARE
4 LettersMEAN, MARK, SHOW, BODE, HINT, NOTE, OMEN, TELL, WAVE
5 LettersPROVE, IMPLY, ARGUE, AUGUR, ENACT, REFER, SPEAK, SPELL, STAND, TOKEN, ADDUP
6 LettersDENOTE, AFFECT, ATTEST, BETRAY, DANGLE, DIVINE, EMBODY, ENTAIL, EVINCE, FLAUNT, IMPORT, PARADE, REVEAL, TYPIFY, UNFOLD, MATTER, INTEND
7 LettersPORTEND, SIGNIFY, WITNESS, TESTIFY, PRESAGE, PURPORT, PREDICT, FORESEE, POINTTO, FLATCAP, APPROVE, BESPEAK, BREATHE, CONNOTE, DEVELOP, DISPLAY, DIVULGE, EXHIBIT, EXPRESS, INVOLVE, PERFORM, PRESENT, PRESIGN, PRODUCE, PROMISE, REFERTO, ROLLOUT, SUGGEST, TROTOUT, DENOTES, BETOKEN, ADDUPTO
8 LettersFOREBODE, STANDFOR, EVIDENCE, VOUCHFOR, FORETELL, INDICATE, ANNOUNCE, BRANDISH, BRINGOUT, DISCLOSE, FLOURISH, FORECAST, FORESHOW, FOREWARN, GIVESIGN, GOTOSHOW, IDENTIFY, INTIMATE, MANIFEST, SETFORTH
9 LettersREPRESENT, BRINGHOPE, SYMBOLIZE, ADUMBRATE, DRAMATISE, DRAMATIZE, FORETOKEN, GIVETOKEN, HIGHLIGHT, INCARNATE, MAKECLEAR, MAKEPLAIN, PREFIGURE, PRESIGNAL, PRETYPIFY, SHOWFORTH, SIGNALIZE, SPOTLIGHT, SYMBOLISE
10 LettersFORESHADOW, BRINGFORTH, DENOMINATE, ILLUMINATE, ILLUSTRATE, PRESIGNIFY, PROPHESISE, SYMPTOMIZE, TENDTOSHOW
11 LettersDEMONSTRATE, MAKEASHOWOF, MATERIALISE, MATERIALIZE, PREINDICATE, SHOWSIGNSOF
12 LettersCHARACTERIZE, AUTHENTICATE, BRINGFORWARD, EXPOSETOVIEW, GIVEEVIDENCE, SPEAKVOLUMES, SYMPTOMATIZE
13 LettersPROGNOSTICATE, BECONSTRUEDAS, BRINGINTOVIEW, BRINGTONOTICE, DIFFERENTIATE
14 LettersBEINDICATIVEOF, SPEAKFORITSELF
15 LettersBESIGNIFICANTOF, BESYMPTOMATICOF, FURNISHEVIDENCE
16 LettersGIVEINDICATIONOF

