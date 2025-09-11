If you’ve been exploring the world of Brainrot Evolution on Roblox, you’ve probably noticed there are tons of different Brainrots scattered across various areas. With over 70 unique brainrots to discover, it can be overwhelming to keep track of where each one spawns and what makes them special.
Whether you’re just starting out or you’re a seasoned player looking to complete your collection, knowing where to find each brainrot can save you hours of searching. In this guide, we’ll break down every single area in Brainrot Evolution and list all the Brainrots you can find.
All Brainrots in Brainrot Evolution and Their Areas
|Patapim Park
|Brainrot City
|Larila Desert
|Tralalero Ocean
|Mount Ambalabu
|Chicleteiramania
|Nuclearo Core
|Udin Dinlympus
|Glorbo Heights
|Brainrot Abyss
|Bombardino Sewer
|Secret
|Tralalero Tralala
|Pippi Poppa Pippo Peppe
|Raccuni Watermeluni
|Trulimero Trulicina
|Frulli Frulla
|Gingobalo Gingobali
|Spijuniro Golubiro
|Trillalero Tralalima
|Tigrrullini Watermellini
|Karkerkurkarkarkarkurkurkur
|Centralucci Nuclearucci
|Bananananito Bandito
|Bombardino Crocodilo
|Bombombini Gusini
|Cacto Hipopotamo
|Trippi Troppi
|Svinino Bombondino
|Crocodillo Ananasinno
|Gangster Footera
|Pelicini Pananini
|Ti Ti Ti Sahur
|Trikitrakatelas
|Leonelli Cactuselli
|Golden Tralalero
|Chimpanzini Bananini
|Balerinna Cappucinna
|Cabrospaghetti Mistico
|Zibra Zubra Zibralini
|Glorbo Fruttodrillo
|Bananaconda
|Tortuginni Dragonfruttini
|Cocossini Mama
|Trulibau Trulibanana
|Tang Tang Kelentang Bayar Hutang Kau Binatang
|Gambero Spero
|Prestige Ballerino Lololo
|Burbaloni Luliloli
|Boneca Ambalabu
|Penguino Cocosino
|Ta Ta Ta Ta Sahur
|Frigo Camelo
|Ballerino Lololo
|Rhino Toasterino
|Bri Bri Bicus Dicus De Bicus De Dicus
|Tracotucotulu Delapeladustuz
|Tukanno Bananno
|Tirilikalika Tirilikalako
|OMEGA Patapim
|Brr Brr Patapim
|Kravelino Cekicino
|Cocofanto Elefanto
|Bobritto Bandito
|Sigma Boy
|Matteo
|Ecco Cavallo Virtuoso
|Espressona Signora
|Bombardiro Cudcudach
|Antonio
|Capibomba Atomica
|Tralalero Quad
|Udin Din Din Dun
|La Vacca Saturno Saturnita
|Orangutini Ananasini
|Cappuccino Assassino
|Tic Tac Tok Afammoc
|Giraffa Celeste
|Nuclearo Dinosauro
|Tric Trac Barabum
|Trenostruzzo Turbo 3000
|Alessio
|Dar Dir Durr Dorr Telur Dadar
|Te Te Te Te Te Sahur
|Lirili Larila
|Ganganzelli Trulala
|Gorillo Watermellondrillo
|Orcalero Orcala
|Salamino Pinguino
|Bulbito Bandito Traktorito
|Lerulerulerule
|Shimpanzini Watermelonini Kingini
|Nightmare Sahur
|Ketupat Kepat Prekupat
|Bomboclat Crococlat
|Void Nuclearo Dinosauro
|Il Bisonte Giuppitere Giuppitercito
|Pot Hotspot
|Chicleteira Bicicleteira
|YONI
|Chimpanzini Bananini Priestini
|Cannelloni Dragoni
|Coccodrillo Formaggioso
|Graipussi Medussi
|Los Tralaleritos
|Tigrulli Grapefrutunni
|Rang Ring Ring Bus Ireng
|Chachechichachachachi
|To To To To To Sahur
|Hipopotamino Supermarketino
|Malamé Amaralé
|Bearini Plammini Guardini
|Dadi Mocha Latte
|Las Vaquitas Saturnitas
|Cacasito Satelito
When you’re hunting for specific brainrots, remember that some areas require you to reach certain levels before you can access them. Start with Patapim Park and work your way up through the different zones as you gain more experience and wins.
Many of the secret brainrots are tied to special events or weather conditions. Keep an eye on the game’s update schedule every Saturday to see if new weather events or limited-time spawns are available. Some creatures like Malamé Amaralé offer massive 625% bonuses, making them incredibly valuable for progression.
The rebirth system adds another layer of complexity, with Brainrots like Boneca Ambalabu (Rebirth 1) all the way up to Tukanno Bananno (Rebirth 5). These special versions are much more powerful than their regular counterparts and often have completely different abilities.
With 11 different areas containing over 70 brainrots, plus regular Saturday updates adding new content, there’s always something new to hunt for. Whether you’re working through the main areas or chasing down those elusive secret creatures with their massive percentage bonuses, this complete guide gives you the roadmap to catch them all.