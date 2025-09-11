Home » Gaming » All Brainrots in Brainrot Evolution

All Brainrots in Brainrot Evolution

by Karan
written by Karan 0 comment

If you’ve been exploring the world of Brainrot Evolution on Roblox, you’ve probably noticed there are tons of different Brainrots scattered across various areas. With over 70 unique brainrots to discover, it can be overwhelming to keep track of where each one spawns and what makes them special.

Whether you’re just starting out or you’re a seasoned player looking to complete your collection, knowing where to find each brainrot can save you hours of searching. In this guide, we’ll break down every single area in Brainrot Evolution and list all the Brainrots you can find.

All Brainrots in Brainrot Evolution and Their Areas

Patapim ParkBrainrot CityLarila DesertTralalero OceanMount AmbalabuChicleteiramaniaNuclearo CoreUdin DinlympusGlorbo HeightsBrainrot AbyssBombardino SewerSecret
Tralalero TralalaPippi Poppa Pippo PeppeRaccuni WatermeluniTrulimero TrulicinaFrulli FrullaGingobalo GingobaliSpijuniro GolubiroTrillalero TralalimaTigrrullini WatermelliniKarkerkurkarkarkarkurkurkurCentralucci NuclearucciBananananito Bandito
Bombardino CrocodiloBombombini GusiniCacto HipopotamoTrippi TroppiSvinino BombondinoCrocodillo AnanasinnoGangster FooteraPelicini PananiniTi Ti Ti SahurTrikitrakatelasLeonelli CactuselliGolden Tralalero
Chimpanzini BananiniBalerinna CappucinnaCabrospaghetti MisticoZibra Zubra ZibraliniGlorbo FruttodrilloBananacondaTortuginni DragonfruttiniCocossini MamaTrulibau TrulibananaTang Tang Kelentang Bayar Hutang Kau BinatangGambero SperoPrestige Ballerino Lololo
Burbaloni LuliloliBoneca AmbalabuPenguino CocosinoTa Ta Ta Ta SahurFrigo CameloBallerino LololoRhino ToasterinoBri Bri Bicus Dicus De Bicus De DicusTracotucotulu DelapeladustuzTukanno BanannoTirilikalika TirilikalakoOMEGA Patapim
Brr Brr PatapimKravelino CekicinoCocofanto ElefantoBobritto BanditoSigma BoyMatteoEcco Cavallo VirtuosoEspressona SignoraBombardiro CudcudachAntonioCapibomba AtomicaTralalero Quad
Udin Din Din DunLa Vacca Saturno SaturnitaOrangutini AnanasiniCappuccino AssassinoTic Tac Tok AfammocGiraffa CelesteNuclearo DinosauroTric Trac BarabumTrenostruzzo Turbo 3000AlessioDar Dir Durr Dorr Telur DadarTe Te Te Te Te Sahur
Lirili LarilaGanganzelli TrulalaGorillo WatermellondrilloOrcalero OrcalaSalamino PinguinoBulbito Bandito TraktoritoLeruleruleruleShimpanzini Watermelonini KinginiNightmare SahurKetupat Kepat PrekupatBomboclat CrococlatVoid Nuclearo Dinosauro











Il Bisonte Giuppitere Giuppitercito











Pot Hotspot











Chicleteira Bicicleteira











YONI











Chimpanzini Bananini Priestini











Cannelloni Dragoni











Coccodrillo Formaggioso











Graipussi Medussi











Los Tralaleritos











Tigrulli Grapefrutunni











Rang Ring Ring Bus Ireng











Chachechichachachachi











To To To To To Sahur











Hipopotamino Supermarketino











Malamé Amaralé











Bearini Plammini Guardini











Dadi Mocha Latte











Las Vaquitas Saturnitas











Cacasito Satelito

When you’re hunting for specific brainrots, remember that some areas require you to reach certain levels before you can access them. Start with Patapim Park and work your way up through the different zones as you gain more experience and wins.

Many of the secret brainrots are tied to special events or weather conditions. Keep an eye on the game’s update schedule every Saturday to see if new weather events or limited-time spawns are available. Some creatures like Malamé Amaralé offer massive 625% bonuses, making them incredibly valuable for progression.

The rebirth system adds another layer of complexity, with Brainrots like Boneca Ambalabu (Rebirth 1) all the way up to Tukanno Bananno (Rebirth 5). These special versions are much more powerful than their regular counterparts and often have completely different abilities.

With 11 different areas containing over 70 brainrots, plus regular Saturday updates adding new content, there’s always something new to hunt for. Whether you’re working through the main areas or chasing down those elusive secret creatures with their massive percentage bonuses, this complete guide gives you the roadmap to catch them all.

Karan is a gaming writer at TechWiser. You can find him playing Chess and indie games when he is not writing articles.

You may also like

Genshin Impact Nod-Krai Reputation System: How to Unlock Meeting Points

How to Awaken Pain Fruit in Blox Fruits

Roblox Aespa Fashion Week Release Date and Countdown

Minecraft Live September 2025 Date, Countdown and More

All Fortnite Collaborations and Crossovers (September 2025)

How to Get Aino for Free in Genshin Impact

Roblox Fish It All Admin Events (September 2025)

Genshin Impact Nod-Krai: Statue of the New Moon Locations Guide

Today’s (Spell Bee) Spelling Bee Game Answers For September 10,2025

All Achievements in Genshin Impact Luna I and How to...