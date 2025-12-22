Home » Puzzles » Endow or Empower – Crossword Clue Answers

Endow or Empower – Crossword Clue Answers

Below are all the answers for the crossword clue: Endow or Empower.

The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 15 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
2 LettersOK
3 LettersLET, ARM
4 LettersHIRE, CAST, NAME, OKAY, VEST, CURE, HEAL, MEND, SAVE, POST, AUTH, GIFT, GIVE, LAUD, FUND, HELP, LEND
5 LettersENDUE, GRANT, BLESS, ALLOW, ELECT, INDUE, ENDOW, BRACE, CHEER, LEASE, RALLY, RENEW, ROUSE, TRUST, HIRED, NAMED, EQUIP, DOWER, AWARD, DEIFY, BUILD, BOOST
6 LettersCOMMIT, ORDAIN, INVEST, ASSIGN, CHARGE, PERMIT, DEPUTE, SELECT, CHOOSE, ENABLE, ENGAGE, ENGINE, EXCITE, EMPLOY, ENLIST, AWAKEN, ENDURE, RATIFY, SECURE, AROUSE, CLOTHE, DETACH, DETAIL, INCITE, KINDLE, PATENT, RESCUE, RETAIN, REVIVE, VIVIFY, UNABLE, BLITHE, VESTED, CHOSEN, CASTED, CASUAL, ANOINT, DONATE, BESTOW, DEVOTE, CONFER, ENSURE, AFFORD, ASSURE, DEEPEN, EXPAND
7 LettersPREPARE, APPOINT, MANDATE, ENTRUST, WARRANT, SWEARIN, GIVENOP, DELIVER, LICENSE, QUALIFY, APPROVE, ENTITLE, ENLIVEN, ENFLAME, ACTUATE, ANIMATE, CERTIFY, CHARTER, CONFIRM, ENDORSE, FORTIFY, HEARTEN, INDULGE, PROMOTE, REFRESH, RESTORE, SUPPORT, SUSTAIN, AGREETO, BUILDUP, BESPEAK, BOLSTER, CONSENT, CONSIGN, DEVOLVE, INFLAME, INSPIRE, MISSION, NOURISH, NURTURE, PROVOKE, QUICKEN, RECOVER, SENDOUT, DEPUTED, ALLOWED, ACCLAIM, COMMEND, EMPOWER, CHERISH, BEATIFY, APPLAUD, PROVIDE, CONDONE, ENHANCE, IMPROVE, DEVELOP, SHOREUP
8 LettersDEPUTIZE, GIVEGIFT, ACTIVATE, NOMINATE, ENERGIZE, SANCTION, DELEGATE, ACCREDIT, CONTRACT, DEPUTISE, ENERGISE, INSPIRIT, LEGALISE, LEGALIZE, LIBERATE, REVIVIFY, TOLERATE, TRANSFER, VALIDATE, VITALISE, VITAMISE, ENTITLED, MANDATED, INVESTED, ORDAINED, VENERATE, CANONISE, ENSHRINE, DEDICATE, BEQUEATH, UNFETTER, ALLOCATE, UNDERPIN
9 LettersDESIGNATE, GUARANTEE, HAVERIGHT, PRIVILEGE, AUTHORIZE, AUTHORISE, REANIMATE, ELECTRIFY, EMPHASISE, ENCOURAGE, INTENSIFY, REINFORCE, DE-VOLUTE, ATTORNEYS, NOMINATED, ACTIVATED, DEPUTIZED, CASTELESS, DELIVERED, QUALIFIEP, CELEBRATE, UNSHACKLE
10 LettersSTRENGTHEN, COMMISSION, CONSTITUTE, CAPACITATE, EXHILARATE, INVIGORATE, REJUVENATE, REVITALISE, ACCREDITED, ACTIVATING, PRIVILEGED, ENERGIZING, APPRECIATE, COMPLIMENT, CONTRIBUTE, CONSECRATE, PANEGYRISE, EMANCIPATE, FACILITATE, EMPOWERING
11 LettersRUBBERSTAMP, GIVEGOAHEAD, RESUSCITATE, CONSTITUTED, CAPACITATED, CASTELLATED, ACCOMMODATE, COUNTENANCE, CONSOLIDATE
12 LettersMAKEPOWERFUL, MAKEPOSSIBLE
13 LettersGIVEAUTHORITY
14 LettersGIVEPERMISSION
15 LettersGRANTPERMISSION

