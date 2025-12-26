Home » Puzzles » Expedition – Crossword Clue Answers

Expedition – Crossword Clue Answers

by Vishal Yadav
by Vishal Yadav

If you are stuck on the crossword clue: Expedition, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Crossword Clue Answers

Here are the Best Answers for the crossword clue: Expedition.

  • 4 letters – TREK, TOUR, TRIP
  • 5 letters – HASTE, JAUNT, SPEED
  • 6 letters – SAFARI, VOYAGE, SPIRIT
  • 7 letters – JOURNEY, BREVITY

Below are all the answers for the crossword clue: Expedition. The answers for this crossword clue are in a range of 3 to 15 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersADO, RUN, JOG, RPM, WAR, HOP, SUV
4 LettersTREK, TOUR, TRIP, ZEAL, RUSH, RIDE, SPIN, TURN, BEAT, SAIL, TEAM, CREW, WALK, RATE, HIKE, FLIT, KNOT, RAID, BAND, FIRM, ROAD, SCAN, PULL
5 LettersHASTE, JAUNT, SPEED, DRIVE, HURRY, VERVE, HITCH, MARCH, SHIFT, TRAMP, TRICK, ROUND, PARTY, POSSE, CROWD, SKILL, SWING, FLEET, SALLY, QUEST, JIHAD, KNOTS, SHOOT, STALK, RAPID, GROUP, TROOP, SQUAD, SWIFT, VISIT
6 LettersSAFARI, VOYAGE, SPIRIT, ACTION, ARDOUR, BUSTLE, FLURRY, CRUISE, HUSTLE, JUNKET, OUTING, PICNIC, RAMBLE, TRAVEL, SEARCH, AIRING, COURSE, CANTER, STROLL, EASING, FLIGHT, RUSTLE, VECTOR, VIGOUR, SURVEY, PATROL, PROMPT, SASHAY, HIKING
7 LettersJOURNEY, BREVITY, ABANDON, CRUSADE, FERVOUR, FITNESS, FLUTTER, CIRCUIT, COMPANY, SAILING, AGILITY, MISSION, ADVANCE, EMPRISE, FREEDOM, HOLYWAR, RUSHING, TRAVELS, ODYSSEY, PROJECT, URGENCY, EXPLOIT, VENTURE, PASSAGE, HOLIDAY, DAYTRIP
8 LettersDISPATCH, CELERITY, AIRINESS, ALACRITY, ANABASIS, GOODWILL, INCREASE, CAMPAIGN, RAPIDITY, PROGRESS, VELOCITY, CROSSING, AIRSPEED, DESPATCH, FASTNESS, OPENNESS, RASHNESS, SCRAMBLE, SPEEDING, SPRYNESS, VITALITY, SQUADRON, SHIPMENT, ISSUANCE, JOURNEYS, SPORTUTE
9 LettersANIMATION, BRISKNESS, CONFUSION, EAGERNESS, EXCURSION, FLEETNESS, FRANKNESS, QUICKNESS, CAVALCADE, READINESS, ADVENTURE, GRANDTOUR, HASTENING, HASTINESS, IMMEDIACY, PROMOTION, RAPIDNESS, ROUNDPACE, ROUNDTRIP, SHARPNESS, SHORTNESS, SMARTNESS, OPERATION, SWIFTNESS
10 LettersABRUPTNESS, EBULLIENCE, ENTERPRISE, ENTHUSIASM, EXCITEMENT, EXPEDIENCE, FANATICISM, PROMPTNESS, ROUNDABOUT, SPEEDINGUP, LIVELINESS, NIMBLENESS, ASSIGNMENT, PILGRIMAGE
11 LettersHURRIEDNESS, IMPETUOSITY, PROMPTITUDE, PUNCTUALITY, SPONTANEITY, WILLINGNESS, ADVANCEMENT, UNDERTAKING, EXPLORATION, EXAMINATION, CONSIGNMENT
12 LettersACCELERATION, PERTURBATION, SPIRITEDNESS, UNRESTRAINED, VIGOROUSNESS, PLEASURETRIP
13 LettersIMPETUOUSNESS, INGENUOUSNESS, PRECIPITATION, SPRIGHTLINESS, VIVACIOUSNESS, PEREGRINATION
14 LettersFORTHRIGHTNESS, CONSTITUTIONAL, RECONNAISSANCE
15 LettersEXPEDITIOUSNESS, EXPEDITIONALITY

More Clues:

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

