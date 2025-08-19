Home » Gaming » All Playable Genshin Impact Characters

All Playable Genshin Impact Characters

by Virat Fumakia
written by Virat Fumakia 0 comment

Update: This article was last updated on August 19, 2025, with more details around Genshin Impact characters.

Genshin Impact features a huge cast of over 100 playable characters, including the Traveler. Each one of them belongs to one of the seven elements, has distinct gameplay mechanics, requires unique ascension materials, and is built differently. We have listed all Genshin Impact characters with their build, team comp, and other details linked. All the Genshin Impact characters are divided by their element.

all characters in genshin impact

All Anemo Characters in Genshin Impact

1. Chasca

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Chasca		5-starBowDPSNatlan

2. Faruzan

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Faruzan		4-starBowSupportSumeru

3. Ifa

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Ifa		4-starCatalystSupportNatlan

4. Jean

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Jean		5-starSwordSupportMondstadt

5. Kazuha

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kaedehara Kazuha		5-starSwordSupportInazuma

6. Lan Yan

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Lan Yan		4-starCatalystDPS / SupportLiyue

7. Lynette

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Lynette		4-starSwordSub-DPSFontaine

8. Sayu

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Sayu		4-starClaymoreSub-DPS / SupportInazuma

9. Heizou

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Shikanoin Heizou		4-starCatalystDPSInazuma

10. Sucrose

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Sucrose		4-starCatalystSub-DPS / SupportMondstadt

11. Venti

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Venti		5-starBowSub-DPS / SupportMondstadt

12. Wanderer

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Wanderer		5-starCatalystDPSSumeru

13. Xianyun

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xianyun		5-starCatalystSupportLiyue

14. Xiao

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xiao		5-starPolearmDPSLiyue

15. Mizuki

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yumemizuki Mizuki		5-starCatalystDPS / SupportInazuma

All Geo Characters in Genshin Impact

1. Albedo

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Albedo		5-starSwordSub-DPSMondstadt

2. Itto

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Arataki Itto		5-starClaymoreDPSInazuma

3. Chiori

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Chiori		5-starSwordSub-DPSFontaine

4. Gorou

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Gorou		4-starBowSupportInazuma

5. Kachina

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kachina		4-starPolearmSub-DPSNatlan

6. Navia

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Navia		5-starClaymoreDPSFontaine

7. Ningguang

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Ningguang		4-starCatalystDPSLiyue

8. Noelle

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Noelle		4-starClaymoreDPS / SupportMondstadt

9. Xilonen

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xilonen		5-starSwordSupportNatlan

10. Yun Jin

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yun Jin		4-starPolearmSupportLiyue

11. Zhongli

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Zhongli		5-starPolearmSupportLiyue

All Pyro Characters in Genshin Impact

1. Amber

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Amber		4-starBowSub-DPSMondstadt

2. Arlecchino

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Arlecchino		5-starPolearmDPSFontaine

3. Benett

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Bennett		4-starSwordSupportMondstadt

4. Chevreuse

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Chevreuse		4-starPolearmSub-DPS / SupportFontaine

5. Dehya

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Dehya		5-starClaymoreSupportSumeru

6. Diluc

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Diluc		5-starClaymoreDPSMondstadt

7. Gaming

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Gaming		4-starClaymoreDPSLiyue

8. Hu Tao

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Hu Tao		5-starPolearmDPSLiyue

9. Klee

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Klee		5-starCatalystDPSMondstadt

10. Lyney

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Lyney		5-starBowDPSFontaine

11. Mavuika

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Mavuika		5-starClaymoreDPS / Sub-DPSNatlan

12. Thoma

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Thoma		4-starPolearmSub-DPSInazuma

13. Xiangling

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xiangling		4-starPolearmSub-DPSLiyue

14. Xinyan

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xinyan		4-starClaymoreSub-DPS / SupportLiyue

15. Yanfei

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yanfei		4-starCatalystDPSLiyue

16. Yoimiya

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yoimiya		5-starBowDPSInazuma

All Hydro Characters in Genshin Impact

1. Barbara

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Barbara		4-starCatalystSupportMondstadt

2. Candace

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Candace		4-starPolearmSupportSumeru

3. Dahlia

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Dahlia		4-starSwordSub-DPSMondstadt

4. Furina

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Furina		5-starSwordSub-DPS / SupportFontaine

5. Ayato

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kamisato Ayato		5-starSwordDPSInazuma

6. Mona

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Mona		5-starCatalystSub-DPSMondstadt

7. Mualani

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Mualani		5-starCatalystDPSNatlan

8. Neuvillette

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Neuvillette		5-starCatalystDPSFontaine

9. Nilou

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Nilou		5-starSwordDPS / Sub-DPSSumeru

10. Kokomi

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Sangonomiya Kokomi		5-starCatalystSupportInazuma

11. Sigewinne

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Sigewinne		5-starBowSupportFontaine

12. Tartaglia

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Tartaglia		5-starBowDPSSnezhnaya

13. Xingqiu

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Xingqiu		4-starSwordSub-DPSLiyue

14. Yelan

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yelan		5-starBowSub-DPSLiyue

All Electro Characters in Genshin Impact

1. Beidou

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Beidou		4-starClaymoreSub-DPSLiyue

2. Clorinde

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Clorinde		5-starSwordDPSFontaine

3. Cyno

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Cyno		5-starPolearmDPSSumeru

4. Dori

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Dori		4-starClaymoreSub-DPS / SupportSumeru

5. Fischl

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Fischl		4-starBowSub-DPSMondstadt

6. Iansan

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Iansan		4-starPolearmSupportNatlan

7. Ineffa

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Ineffa		5-starPolearmSub-DPSNod-Krai

8. Keqing

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Keqing		5-starSwordDPSMondstadt

9. Sara

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kujou Sara		4-starBowSupportInazuma

10. Kuki

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kuki Shinobu		4-starSwordSupportInazuma

11. Lisa

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Lisa		4-starCatalystSub-DPSMondstadt

12. Ororon

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Ororon		4-starBowSub-DPSNatlan

13. Raiden Shogun

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Raiden Shogun		5-starPolearmDPS / Sub-DPSInazuma

14. Razor

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Razor		4-starClaymoreDPSMondstadt

15. Sethos

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Sethos		5-starBowDPSSumeru

16. Varesa

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Varesa		5-starCatalystDPSNatlan

17. Yae Miko

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yae Miko		5-starCatalystSub-DPSInazuma

All Cryo Characters in Genshin Impact

1. Aloy

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Aloy		5-starBowDPSOutlander

2. Charlotte

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Charlotte		4-starCatalystSupportFontaine

3. Chongyun

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Chongyun		4-starClaymoreDPSLiyue

4. Citlali

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Citlali		5-starCatalystSub-DPSNatlan

5. Diona

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Diona		4-starBowSupportMondstadt

6. Escoffier

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Escoffier		5-starPolearmSub-DPS / SupportFontaine

7. Eula

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Eula		5-starClaymoreDPSMondstadt

8. Freminet

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Freminet		4-starClaymoreDPSMondstadt

9. Ganyu

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Ganyu		5-starBowDPS / Sub-DPSLiyue

10. Kaeya

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kaeya		4-starSwordSub-DPSMondstadt

11. Ayaka

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kamisato Ayaka		5-starSwordDPSInazuma

12. Layla

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Layla		4-starSwordSupportSumeru

13. Mika

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Mika		4-starPolearmSupportMondstadt

14. Qiqi

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Qiqi		5-starSwordSupportLiyue

15. Rosaria

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Rosaria		4-starPolearmSub-DPSMondstadt

16. Shenhe

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Shenhe		5-starPolearmSub-DPSLiyue

17. Skirk

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Skirk		5-starSwordDPSOutlander

18. Wriothesley

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Wriothesley		5-starCatalystDPSFontaine

All Dendro Characters in Genshin Impact

1. Alhaitham

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Alhaitham		5-starSwordDPSSumeru

2. Baizhu

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Baizhu		5-starCatalystSupportLiyue

3. Collei

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Collei		4-starBowSub-DPSSumeru

4. Emilie

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Emilie		5-starPolearmSub-DPSFontaine

5. Kaveh

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kaveh		4-starClaymoreDPSSumeru

6. Kinich

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kinich		5-starClaymoreDPSNatlan

7. Kirara

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Kirara		4-starSwordSupportInazuma

8. Nahida

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Nahida		5-starCatalystSub-DPSSumeru

9. Tighnari

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Tighnari		5-starBowDPSSumeru

10. Yaoyao

NameRarityWeapon TypeRoleRegion
genshin impact characters
Yaoyao		4-starPolearmSupportLiyue

Virat is a Gacha Games and Pokémon writer at Techwiser. Originally trained as an architect, he transitioned into journalism to pursue his passion for gaming and technology. He has also previously worked at Sportskeeda as a writer and editor, where his articles garnered over 4 million views.

You may also like

Today’s Phrazle Answer (AM|PM) – August 20, 2025

Today’s Quordle #1304 Hints And Answers – August 20, 2025

Roblox Wild Horse Islands Codes (August 2025)

Chasca vs Mualani: Best Character to Summon in Genshin Impact...

Roblox Grow a Crypto Farm Codes (August 2025)

Roblox Drop a Poop Codes (August 2025)

Today’s NYT Wordle #1523 Hints, Answers – August 20, 2025

Mint Condition: Today’s NYT Strands #535 Hints and Answers for...

Today’s Travle Answer and Hints for #979 – August 19,...

Today’s (Spell Bee) Spelling Bee Game Answers For August 19,...