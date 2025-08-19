All Playable Genshin Impact Characters

Update: This article was last updated on August 19, 2025, with more details around Genshin Impact characters.
Genshin Impact features a huge cast of over 100 playable characters, including the Traveler. Each one of them belongs to one of the seven elements, has distinct gameplay mechanics, requires unique ascension materials, and is built differently. We have listed all Genshin Impact characters with their build, team comp, and other details linked. All the Genshin Impact characters are divided by their element.
All Anemo Characters in Genshin Impact
1. Chasca
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Chasca
|5-star
|Bow
|DPS
|Natlan
2. Faruzan
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Faruzan
|4-star
|Bow
|Support
|Sumeru
3. Ifa
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Ifa
|4-star
|Catalyst
|Support
|Natlan
4. Jean
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Jean
|5-star
|Sword
|Support
|Mondstadt
5. Kazuha
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kaedehara Kazuha
|5-star
|Sword
|Support
|Inazuma
6. Lan Yan
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Lan Yan
|4-star
|Catalyst
|DPS / Support
|Liyue
7. Lynette
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Lynette
|4-star
|Sword
|Sub-DPS
|Fontaine
8. Sayu
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Sayu
|4-star
|Claymore
|Sub-DPS / Support
|Inazuma
9. Heizou
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Shikanoin Heizou
|4-star
|Catalyst
|DPS
|Inazuma
10. Sucrose
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Sucrose
|4-star
|Catalyst
|Sub-DPS / Support
|Mondstadt
11. Venti
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Venti
|5-star
|Bow
|Sub-DPS / Support
|Mondstadt
12. Wanderer
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Wanderer
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Sumeru
13. Xianyun
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xianyun
|5-star
|Catalyst
|Support
|Liyue
14. Xiao
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xiao
|5-star
|Polearm
|DPS
|Liyue
15. Mizuki
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yumemizuki Mizuki
|5-star
|Catalyst
|DPS / Support
|Inazuma
All Geo Characters in Genshin Impact
1. Albedo
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Albedo
|5-star
|Sword
|Sub-DPS
|Mondstadt
2. Itto
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Arataki Itto
|5-star
|Claymore
|DPS
|Inazuma
3. Chiori
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Chiori
|5-star
|Sword
|Sub-DPS
|Fontaine
4. Gorou
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Gorou
|4-star
|Bow
|Support
|Inazuma
5. Kachina
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kachina
|4-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Natlan
6. Navia
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Navia
|5-star
|Claymore
|DPS
|Fontaine
7. Ningguang
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Ningguang
|4-star
|Catalyst
|DPS
|Liyue
8. Noelle
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Noelle
|4-star
|Claymore
|DPS / Support
|Mondstadt
9. Xilonen
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xilonen
|5-star
|Sword
|Support
|Natlan
10. Yun Jin
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yun Jin
|4-star
|Polearm
|Support
|Liyue
11. Zhongli
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Zhongli
|5-star
|Polearm
|Support
|Liyue
All Pyro Characters in Genshin Impact
1. Amber
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Amber
|4-star
|Bow
|Sub-DPS
|Mondstadt
2. Arlecchino
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Arlecchino
|5-star
|Polearm
|DPS
|Fontaine
3. Benett
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Bennett
|4-star
|Sword
|Support
|Mondstadt
4. Chevreuse
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Chevreuse
|4-star
|Polearm
|Sub-DPS / Support
|Fontaine
5. Dehya
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Dehya
|5-star
|Claymore
|Support
|Sumeru
6. Diluc
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Diluc
|5-star
|Claymore
|DPS
|Mondstadt
7. Gaming
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Gaming
|4-star
|Claymore
|DPS
|Liyue
8. Hu Tao
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Hu Tao
|5-star
|Polearm
|DPS
|Liyue
9. Klee
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Klee
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Mondstadt
10. Lyney
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Lyney
|5-star
|Bow
|DPS
|Fontaine
11. Mavuika
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Mavuika
|5-star
|Claymore
|DPS / Sub-DPS
|Natlan
12. Thoma
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Thoma
|4-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Inazuma
13. Xiangling
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xiangling
|4-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Liyue
14. Xinyan
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xinyan
|4-star
|Claymore
|Sub-DPS / Support
|Liyue
15. Yanfei
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yanfei
|4-star
|Catalyst
|DPS
|Liyue
16. Yoimiya
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yoimiya
|5-star
|Bow
|DPS
|Inazuma
All Hydro Characters in Genshin Impact
1. Barbara
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Barbara
|4-star
|Catalyst
|Support
|Mondstadt
2. Candace
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Candace
|4-star
|Polearm
|Support
|Sumeru
3. Dahlia
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Dahlia
|4-star
|Sword
|Sub-DPS
|Mondstadt
4. Furina
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Furina
|5-star
|Sword
|Sub-DPS / Support
|Fontaine
5. Ayato
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kamisato Ayato
|5-star
|Sword
|DPS
|Inazuma
6. Mona
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Mona
|5-star
|Catalyst
|Sub-DPS
|Mondstadt
7. Mualani
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Mualani
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Natlan
8. Neuvillette
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Neuvillette
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Fontaine
9. Nilou
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Nilou
|5-star
|Sword
|DPS / Sub-DPS
|Sumeru
10. Kokomi
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Sangonomiya Kokomi
|5-star
|Catalyst
|Support
|Inazuma
11. Sigewinne
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Sigewinne
|5-star
|Bow
|Support
|Fontaine
12. Tartaglia
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Tartaglia
|5-star
|Bow
|DPS
|Snezhnaya
13. Xingqiu
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Xingqiu
|4-star
|Sword
|Sub-DPS
|Liyue
14. Yelan
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yelan
|5-star
|Bow
|Sub-DPS
|Liyue
All Electro Characters in Genshin Impact
1. Beidou
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Beidou
|4-star
|Claymore
|Sub-DPS
|Liyue
2. Clorinde
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Clorinde
|5-star
|Sword
|DPS
|Fontaine
3. Cyno
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Cyno
|5-star
|Polearm
|DPS
|Sumeru
4. Dori
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Dori
|4-star
|Claymore
|Sub-DPS / Support
|Sumeru
5. Fischl
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Fischl
|4-star
|Bow
|Sub-DPS
|Mondstadt
6. Iansan
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Iansan
|4-star
|Polearm
|Support
|Natlan
7. Ineffa
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Ineffa
|5-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Nod-Krai
8. Keqing
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Keqing
|5-star
|Sword
|DPS
|Mondstadt
9. Sara
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kujou Sara
|4-star
|Bow
|Support
|Inazuma
10. Kuki
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kuki Shinobu
|4-star
|Sword
|Support
|Inazuma
11. Lisa
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Lisa
|4-star
|Catalyst
|Sub-DPS
|Mondstadt
12. Ororon
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Ororon
|4-star
|Bow
|Sub-DPS
|Natlan
13. Raiden Shogun
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Raiden Shogun
|5-star
|Polearm
|DPS / Sub-DPS
|Inazuma
14. Razor
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Razor
|4-star
|Claymore
|DPS
|Mondstadt
15. Sethos
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Sethos
|5-star
|Bow
|DPS
|Sumeru
16. Varesa
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Varesa
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Natlan
17. Yae Miko
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yae Miko
|5-star
|Catalyst
|Sub-DPS
|Inazuma
All Cryo Characters in Genshin Impact
1. Aloy
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Aloy
|5-star
|Bow
|DPS
|Outlander
2. Charlotte
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Charlotte
|4-star
|Catalyst
|Support
|Fontaine
3. Chongyun
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Chongyun
|4-star
|Claymore
|DPS
|Liyue
4. Citlali
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Citlali
|5-star
|Catalyst
|Sub-DPS
|Natlan
5. Diona
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Diona
|4-star
|Bow
|Support
|Mondstadt
6. Escoffier
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Escoffier
|5-star
|Polearm
|Sub-DPS / Support
|Fontaine
7. Eula
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Eula
|5-star
|Claymore
|DPS
|Mondstadt
8. Freminet
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Freminet
|4-star
|Claymore
|DPS
|Mondstadt
9. Ganyu
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Ganyu
|5-star
|Bow
|DPS / Sub-DPS
|Liyue
10. Kaeya
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kaeya
|4-star
|Sword
|Sub-DPS
|Mondstadt
11. Ayaka
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kamisato Ayaka
|5-star
|Sword
|DPS
|Inazuma
12. Layla
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Layla
|4-star
|Sword
|Support
|Sumeru
13. Mika
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Mika
|4-star
|Polearm
|Support
|Mondstadt
14. Qiqi
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Qiqi
|5-star
|Sword
|Support
|Liyue
15. Rosaria
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Rosaria
|4-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Mondstadt
16. Shenhe
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Shenhe
|5-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Liyue
17. Skirk
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Skirk
|5-star
|Sword
|DPS
|Outlander
18. Wriothesley
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Wriothesley
|5-star
|Catalyst
|DPS
|Fontaine
All Dendro Characters in Genshin Impact
1. Alhaitham
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Alhaitham
|5-star
|Sword
|DPS
|Sumeru
2. Baizhu
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Baizhu
|5-star
|Catalyst
|Support
|Liyue
3. Collei
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Collei
|4-star
|Bow
|Sub-DPS
|Sumeru
4. Emilie
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Emilie
|5-star
|Polearm
|Sub-DPS
|Fontaine
5. Kaveh
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kaveh
|4-star
|Claymore
|DPS
|Sumeru
6. Kinich
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kinich
|5-star
|Claymore
|DPS
|Natlan
7. Kirara
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Kirara
|4-star
|Sword
|Support
|Inazuma
8. Nahida
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Nahida
|5-star
|Catalyst
|Sub-DPS
|Sumeru
9. Tighnari
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Tighnari
|5-star
|Bow
|DPS
|Sumeru
10. Yaoyao
|Name
|Rarity
|Weapon Type
|Role
|Region
Yaoyao
|4-star
|Polearm
|Support
|Liyue