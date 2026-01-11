Home » Puzzles » In Motion – Crossword Clue Answers

In Motion – Crossword Clue Answers

by Abeer Chawake
by Abeer Chawake

If you are stuck on the crossword clue: In Motion, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Here are the Best Answers for the crossword clue: In Motion

  • 5 Letters – ASTIR

Below are all the answers for the crossword clue: In Motion. The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 16 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
2 LettersGO
3 LettersOFF, FAN, ACT, ADO, AIR, BAN, BID, HUM, MOB
4 LettersBUSY, DARK, DEEP, FAST, FREE, GONE, LIVE, GOAD, MOVE, OPEN, PUSH, SEND, STIR, TURN, BEAT, BECK, BENT, BIAS, BUZZ, CALL, DEED
5 LettersAFOOT, ASTIR, STEAM, BEGUN, GREET, YEATS, CATCH, START, STIRS, SARGE, MOVES, BEGIN, OSCAR, STEPS, NONCE, SWING, BILES, ISSUE, JAMES, EATON, ISAAC, OARED, FLUID, ANIME, SOWED, VITAL, AGILE, ALERT, ALIVE, AWAKE, BEGAN, CAUSE, DRIVE, FLOAT, FORCE, IMPEL, INCUR, MOUNT, NUDGE, POWER, RAISE, SHOVE, SPARK, TOUCH, ALARM, BOOST, BREAK, CHASE, CROWD, DRIFT
6 LettersACTIVE, MOVING, ACTING, FUTILE, LIVING, MOBILE, MOTIVE, BUNDLE, CAUSED, COMPEL, EXCITE, FOSTER, INCITE, INDUCE, LAUNCH, PROPEL, THRUST, WHIPON, STREAK, STASIS, LAYOFF, NOTICE, STATIC, NIMBLE, RIGGER, NOTION, IMAGES, VICTIM, ENGINE, PUSHED, POETRY, HOPPER, CAREEN, WAGGLE, YESSES, HEFLIN, HANSEN, DIRECT, ACTION, MANNER, MASSES, TOTTER, ADVICE, ADVISE
7 LettersKINETIC, DYNAMIC, AIMLESS, ANIMATE, APPLIED, NOMADIC, BAFFLED, BUZZING, CLOUDED, APPLLED, ACTUATE, DRIVEON, FORWARD, KICKOFF, LEDUPTO, PIONEER, PROMOTE, SENDOFF, STARTUP, TRIGGER, UNDERWA, ELUEN.I, STARTED, BIDDING, LISTING, SCIENCE, ADVANCE, BEARING, CADENCE, COMMAND
8 LettersUNDERWAY, FLEXIBLE, INSPIRED, AGITATED, ANIMATED, BAFFLING, BUSTLING, CAREFREE, ACTIVATE, ENERGISE, ENERGIZE, INITIATE, LAUNCHED, MOBILIZE, MOTIVATE, SETGOING, STARTOFF, MOVEMENT, PROPOSAL, POINTING, ATTITUDE, DEPRIVAL, CACATION, EXERTION
9 LettersACTIVATED, ADAPTABLE, ALTERABLE, AMBIGUOUS, CHANGEFUL, DEBATABLE, DUBITABLE, AGGRAVATE, BUNDLEOFF, GALVANISE, GALVANIZE, IMPLEMENT, SENDFORTH, SETAFLOAT, SETAGOING, SETONFOOT, STIMULATE, BEHAVIOUR, AGITATION, BACKWATER, COMMOTION, CONCOURSE, DESERTION, DESIGNATE
10 LettersACCIDENTAL, AMBIVALENT, APPLICABLE, BEWILDERED, BORDERLINE, CAPRICIOUS, CARELESSLY, GIVEASTART, INAUGURATE, STARTGOING, APPEARANCE, ASSEMBLAGE, DEPORTMENT, DIVESTMENT, ENTERPRISE, EQUITATION, EVACUATION
11 LettersALTERNATING, CONVERTIBLE, DISCOMFITED, DISPENSABLE, EFFICACIOUS, FLUCTUATING, INCOMPETENT, PUTINMOTION, ABANDONMENT, ADVANCEMENT, APPLICATION, CIRCULATION, COMMUNICATE, COUNTERSIGN, DISLOCATION
12 LettersACCIDENTALLY, ADVENTITIOUS, DISBELIEVING, ENTERPRISING, INCONCLUSIVE, NONESSENTIAL, QUESTIONABLE, GIVEMOMENTUM, MOVETOACTION, AERODYNAMICS, DETHRONEMENT, DISPLACEMENT, MISPLACEMENT, PRESENTATION, PROSCRIPTION, RESTLESSNESS
13 LettersGLOBETROTTING, INDEFATIGABLE, INEXHAUSTIBLE, INSIGNIFICANT, INVOLUNTARILY, PROBLEMATICAL, UNENLIGHTENED, GIVEANIMPETUS, CONSIDERATION
14 LettersINDISCRIMINATE, DISARRANGEMENT, TRANSPORTATION
15 LettersEXCOMMUNICATION
16 LettersINDISCRIMINATELY, INDEFATIGABILITY

More Clues:

