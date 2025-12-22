Home » Puzzles » Irritated – Crossword Clue Answers

Irritated – Crossword Clue Answers

by Kohinoor Suthar
If you are stuck on the crossword clue: Irritated, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for thiscrossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Below are all the answers for the crossword clue: Irritated.

The answers for this crossword clue are in a range of 3 to 13 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersMAD, GOT
4 LettersSOUR, AWED, DOUR, RUDE, SORE, UGLY, RODE, HURT, IRED, EDGY
5 LettersIRKED, COWED, URGED, REBEL, IRATE, CROSS, NASTY, ITCHY, CRUEL, UNMET, UPSET, ANGRY, ATEAT, RILED, SURLY, TESTY, VEXED, TRIED, GOTTO, HUFFY, JARED, TIRED, HARSH, FIRED, BROKE, FAZED, EAGER, TENSE, STUNG
6 LettersPEEVED, NAGGED, PUSHED, RAGING, ABRUPT, BAITED, SCARED, SHOVED, SULLEN, TEASED, BRUTAL, CHAFED, DRIVEN, FUMING, GRUMPY, INAPET, ITCHED, PUTOUT, RASPED, RAVING, ROILED, SHAKEN, SNAPPY, UNEASY, SHIRTY, PIQUED, TENDER, BROKEN, ABUSED, HURTED, GOTTEN, GOADED, GRATED, GROUND, RUBBED, PAINED, ONEDGE, WOREON, GALLED
7 LettersNETTLED, ANNOYED, FURIOUS, VICIOUS, ANGERED, ENRAGED, INHUMAN, MENACED, CYNICAL, PRESSED, UNHAPPY, ALARMED, BULLIED, CARPING, DAUNTED, ELBOWED, FRETFUL, HARRIED, HECKLED, PLAGUED, PRODDED, RANTING, WORRIED, ARGUING, BEARISH, BEASTLY, DEFIANT, HOSTILE, INASNIT, NEEDLED, PEEVISH, RADICAL, RANKLED, RILEDUP, VIOLENT, WARLIKE, NIGGLED, RATTLED, ABUSIVE, HURTFUL, BURNING, EXCITED, SWELLED, SWOLLEN, FRETTED, GRINDED, FIDGETY, RESTIVE, UPTIGHT
8 LettersABERRANT, AGITATED, ATTACKED, BADGERED, CHOLERIC, CHURNING, DISMAYED, FACTIOUS, FIGHTING, HARASSED, INCENSED, MAVERICK, MILITANT, MUTINOUS, OUTRAGED, OVERAWED, PETULANT, PITILESS, PROVOKED, RESTLESS, SADDENED, SNAPPISH, SPITEFUL, THWARTED, VENGEFUL, WRATHFUL, UPINARMS, TORTURED, INSULTED, BOTHERED, CONFUSED, RATTLING, INAPIQUE
9 LettersBELLICOSE, CAVILLING, COMBATIVE, CONCERNED, DEBATABLE, DISSIDENT, DISTURBED, FEROCIOUS, HENPECKED, IMPATIENT, INDIGNANT, INSURGENT, IRASCIBLE, IRRITABLE, MALICIOUS, MALIGNANT, MERCILESS, OFFENSIVE, PERSUADED, PERTURBED, QUERULOUS, SEDITIOUS, TERRIFIED, TORMENTED, TRUCULENT, SCRATCHED, MORTIFIED, CHAGRINED, CONFUSING, UPSETTING, INSULTING, PROVOKING, DISGUSTED, ILLATEASE
10 LettersCHEESEDOFF, DISGUSTING, BOTHERSOME, DISPLEASED, MORTIFYING, AGGRAVATED, DISTRESSED, AGGRESSIVE, DISPUTABLE, FRIGHTENED, ENDANGERED, BROWBEATEN, EMBITTERED
11 LettersACRIMONIOUS, BELLIGERENT, COMPLAINING, CONTENTIOUS, CRESTFALLEN, DISGRUNTLED, EXASPERATED, IMPASSIONED, INTIMIDATED, OVERPOWERED, OVERWHELMED, QUARRELSOME, THREATENING, UNCONVINCED, UNFULFILLED, DISTRESSING, EMBARRASSED, DISCOMFITED, DISPLEASING, RATTLEPATED, INSUPERABLE, DISQUIETING, ANTAGONISED
12 LettersANTAGONISTIC, BLOODTHIRSTY, DISAPPOINTED, DISCONTENTED, DISENCHANTED, DISHEARTENED, DISSATISFIED, IRRESPONSIVE, QUESTIONABLE, BROKENBACKED, EMBARRASSING
13 LettersARGUMENTATIVE, CONTROVERSIAL, DISILLUSIONED, INSUPPORTABLE, SWOLLENHEADED

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

Kohinoor, Tech Blog Writer focused on following the latest trends. I'm energised by exploring new frontiers, whether it's through travel, the next major tech breakthrough, or solving a tough puzzle game. I aim to make complex topics accessible and fun for every reader.

