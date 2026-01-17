Home » Puzzles » Melt Down – Crossword Clue Answers

Melt Down – Crossword Clue Answers

  • 4 letters – THAW
  • 6 letters – RENDER

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersCUT, RUN, ASH, TMI, ICE, GOO, FIT
4 LettersFLUX, FUSE, MELT, SOAK, THAW, THIN, DELI, ETON, CORE, BLOW, RAID, CASE, BOUT
5 LettersLEACH, SMELT, SOLVE, STEEP, WRING, HAVOC, LEAVE, LOYAL, SCENE, CRASH, SLUMP, WRECK, SHOCK, BURST, BLAST, DRAMA
6 LettersDECOCT, DISTIL, INFUSE, REFINE, RENDER, UNCLOT, REMINT, FUSION, DRIFTS, REFUSE, CRISIS, LUSTRE, ICARUS, MISERY, ATTACK, FIASCO, MERGER, MISHAP, DEMISE, STRIKE, AFFAIR
7 LettersDEFROST, DISTILL, EXPRESS, LIQUEFY, SQUEEZE, KNITTER, RENDERS, TANTRUM, DEBACLE, FAILURE, TROUBLE, SEIZURE, TRAGEDY, MELTING, SINKING, OFFENSE, TURMOIL, BLOWOUT, EPISODE, SCOURGE, BURNOUT, BADLUCK
8 LettersDISSOLVE, FLUIDIFY, FLUIDIZE, LIQUESCE, PRESSOUT, UNFREEZE, WRINGOUT, ICEWATER, RENDERED, CALAMITY, COLLAPSE, ACCIDENT, DISASTER, CASUALTY, HARDSHIP, OUTBREAK, SLOWDOWN, WRECKAGE, OUTBURST, INCIDENT, EXIGENCY, ASPERITY, UPHEAVAL, BURSTING
9 LettersLIQUIDIZE, LIXIVIATE, PERCOLATE, REARENDER, SCRAPIRON, RENDERING, SNOWDRIFT, INFERRING, INCOGNITO, AUTHENTIC, NOSTALGIA, EMERGENCY, IMTELLING, YOUMAKEME, CRYINGJAG, BREAKDOWN, ADVERSITY, CATACLYSM, RECESSION, OFFENSIVE, ONSLAUGHT, ADVENTURE, EXPLOSION, COLLISION
10 LettersCOLLIQUATE, DELIQUESCE, SOLUBILIZE, PANFORGOLD, EARTHWARDS, SEVENTIETH, SCRAPMETAL, NYAAHNYAAH, MADEYALOOK, HIGHFLYING, DEPRESSION, AFFLICTION, APOCALYPSE, MISFORTUNE, DIFFICULTY, BIGTROUBLE
11 LettersCONCENTRATE, DECOAGULATE, MIXEDUPQUID, CATASTROPHE, REACTORCORE, DEVASTATION
12 LettersESSENTIALIZE, GOSITONATACK, WHATACRYBABY, AMALGAMATION, MISADVENTURE
13 LettersDIECASTMODELS, PANICATTHEDIS, NUCLEARWINTER, CHINASYNDROME
14 LettersHOLDINSOLUTION, DISINTEGRATION
15 LettersNUCLEARACCIDENT
23 LettersNUCLEARMELTDOWNACCIDENT
30 LettersNUCLEARFISSIONMELTDOWNACCIDENT

