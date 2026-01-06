Home » Puzzles » Move Slowly – Crossword Clue Answers

Move Slowly – Crossword Clue Answers

If you are stuck on the crossword clue: Move Slowly, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

  • 3 Letters – LAG
  • 4 letters – INCH, CHEW, CHUG, OOZE
  • 5 letters – CREEP, ALERT, AMBLE

Below are all the answers for the crossword clue: Move Slowly. The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 19 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
2 LettersGO
3 LettersLAG, BUM, DIP, JOG, LOB, SEE, TOW, SAG
4 LettersINCH, CHEW, CHUG, EASE, EDGE, OOZE, PLOD, SEEP, SLOG, POKE, IDLE, HANG, DRAG, FEED, FEEL, FOOL, HALT, HIKE, JEST, JOKE, JUMP, LOAF, PACE, PASS, PULL, RIDE, ROAM, ROLL, ROVE, SAIL, SEND, SHIP, SKIP, STEP, TAKE, TOUR, TREK, TRIP, TURN, VARY, VEER, WADE, WALK, LAGS, 5LOG
5 LettersCREEP, ALERT, AMBLE, CRAWL, DALLY, COAST, DEFER, DROOP, MOSEY, TARRY, TRAIL, DELAY, DEMUR, DRIFT, EXACT, FLOAT, FUSSY, GRAZE, HITCH, HOVER, ISSUE, JAUNT, JUDGE, LADEN, LEAVE, MARCH, MOTOR, RANGE, ROUTE, SHIFT, STRAY, STUMP, TIRED, TRAMP, TREAD, VISIT, WEARY, OOZES, SEEPS, EASES, EASED, PLODS, DRAGS, EDGES, IDLES, POKES, TAXIS, SWAYS, SNAIL, SNEAK
6 LettersDAWDLE, TRUDGE, BROWSE, CARESS, DODDER, FALTER, FOLLOW, PUTOFF, LOITER, TODDLE, LINGER, FONDLE, FORAGE, FRUGAL, GENTLE, GROVEL, HINDER, HOBBLE, IMPEDE, CRAWLS, INCHES, AMBLES, MOSEYS, CREEPS, DRIFTS, TAXIES, IDYLLS
7 LettersDRIFTED, SAUNTER, CAREFUL, CONSULT, DELAYED, DISPORT, EXPLORE, TRAIPSE, SHAMBLE, DRAGGLE, SHUFFLE, TRUNDLE, FINICAL, DAWDLES, SCHLEPS, GLIMPSE, CRAWLER, GLACIER, DALLIES, TOOTLES, LUMBERS
8 LettersBURDENED, CAUTIOUS, CONSIDER, DISCREET, ENCUMBER, FATIGUED, FLOUNDER, STRAGGLE, SLOWDOWN, STAGNATE, MARKTIME, TRUNDLES
9 LettersTRUNDLING, CONCERNED, FLUCTUATE, HITCHHIKE, LEISURELY, PROMENADE, TRANSPORT, LAGBEHIND, LIMPALONG
10 LettersDELIBERATE, ECONOMICAL, ENCUMBERED, SUBSTITUTE, SHLEPALONG, MOSEYALONG
11 LettersCIRCUMSPECT, CONTEMPLATE, PEREGRINATE, TRAILBEHIND
13 LettersCONSCIENTIOUS, PROCRASTINATE, LETHARGICALLY
14 LettersDRAGSONESHEELS
19 LettersENCOUNTERDIFFICULTY

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

