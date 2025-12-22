If you are stuck on the crossword clue: Not Relinquished, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Not Relinquished – Crossword Clue Answers

Below are all the answers for the crossword clue: Not Relinquished.

The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 14 letters.

Letter Count Potential Answer(s) 2 Letters GO 3 Letters OLD, OUT, BAN, BAR 4 Letters KEEP, GRAB, LOST, LEFT, PIED, CEDE, IFNI, PURE, DONE, GAVE, QUIT, FINE, LACK, SLIP 5 Letters REIGN, SEIZE, USURP, FALSE, EMPTY, ALONE, MORAL, CEDED, GIVEN, CEDES, YIELD, WAIVE, LETGO, ERROR, EXILE, PRICE 6 Letters ASSUME, CLEAVE, COMEBY, OBTAIN, RETAIN, WAIVED, CAPPED, ALLIED, DUMPED, JILTED, VACANT, CHASTE, GAVEUP, HANDED, FOREGO, WAIVES, WAIVER, DEMITS, YIELDS 7 Letters STANDBY, CAPTURE, RECEIVE, CONTROL, ACQUIRE, YIELDED, ABANDON, BLUNDER, BOYCOTT, CESSION, EMBARGO, LAXNESS, MISTAKE, NEGLECT, NEMESIS, OUSTING, PENALTY, PURGING, REFUSAL, REMOVAL, SETBACK, VERDICT, RETREAT, RELEASE, CONCEDE, CONSENT, DECLINE, DISAVOW, DISCARD, DISMISS, EXCLUDE, FORFEIT, FORSAKE, LAYDOWN, FORGONE, UNCEDED, DROPPED, SHUNNED, VACATED, GIVENUP, OUTCAST, ADOPTED, ABJURED, ANTIQUE, ARCHAIC, DISUSED, OUTWORN, PASTUSE, RETIRED, WORNOUT 8 Letters UNSEEDED, RESTRAIN, RESTRICT, TAKEOVER, BRINGOFF, DESERTED, FORSAKEN, REJECTED, CASTAWAY, PASSEDUP, DEFENDED, INNOCENT, VIRTUOUS, ASSIGNED, DONEWITH, EXECUTED, FORSWORN, OBSOLETE, OUTOFUSE, OUTDATED, OUTMODED, PROVIDED, RECANTED, RELEASED, RENDERED, RESIGNED, RETURNED, SUPPLIED, ABDICATE 9 Letters PRACTICAL, UNDERTAKE, HENRYVIII, DISCARDED, FORGOTTEN, NEGLECTED, SIDELINED, CASTASIDE, CHERISHED, SUPPORTED, ABANDONED, DELIVERED, FURNISHED, OUTOFDATE, PERFORMED, PRESENTED, RENOUNCED, RETRACTED, FORFEITED, DISGORGED 10 Letters ACCOMPLISH, DISSIPATED, ELIMINATED, UNOCCUPIED, MAINTAINED, RESTRAINED, ANTIQUATED, DISPOSEDOF, MINISTERED, ONTHESHELF, SACRIFICED, SUPERSEDED, HANDEDOVER, TURNEDOVER 11 Letters EXPROPRIATE, UTILITARIAN, GODFORSAKEN, OUT-OF-DATE, CONTRIBUTED, OBSOLESCENT, SURRENDERED 12 Letters EIGHTY-SIXED, PIGEON-HOLED, SIDE-TRACKED, DISCONTINUED, OLDFASHIONED, PENSIONEDOFF, SUPERANNUATE 13 Letters LEFTINTHECOLD, DISPENSEDWITH, SUPERANNUATED 14 Letters UNRELINQUISHED, LEFTINTHELURCH, NOTWORTHSAVING

More Clues:

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.