Panic – Crossword Clue Answers

by Aditya Dogra
If you are stuck on the crossword clue: Panic, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

CROSSWORD CLUE ANSWER

Here are the Best Answers for the crossword clue: Panic.

  • 4 letters – FEAR, FRET, FUNK, FLAP
  • 5 letters – ALARM, SCARE
  • 6 letters – FRIGHT, TERROR, HORROR
  • 8 letters – FREAKOUT, TAILSPIN, HYSTERIA
  • 11 letters – LOSECONTROL

Below are all the answers for the crossword clue: Panic. The answers for this crossword clue are in a range of 3 to 21 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersJAM, FUN, INA, AWE, GAG, JIB, SHY, TIC, WOW, GAS, REX, RED
4 LettersBUST, RUSH, FLAP, FUNK, FLEE, FRET, FEAR, HATE, RIOT, STEW, HOWL, JAPE, JEST, JOKE, JUMP, PLAY, ROUT, YARN, LETO, DONT, URIE
5 LettersCRUSH, AMUSE, CRASH, DREAD, WORRY, UPSET, SLUMP, SCARE, ALARM, APPAL, FEVER, TIZZY, LAUGH, POINT, SPORT, START, STORY, MANIC, WARON, NIGHT
6 LettersDIVERT, FRIGHT, REGALE, PUCKER, LOSEIT, HORROR, DISMAY, FRENZY, CLUTCH, SCREAM, TERROR, HATRED, MILLET, DITHER, PHOBIA, BOGGLE, HOWLER, NERVES, WHEEZE, HEALTH
7 LettersANXIETY, TERRIFY, CRAPOUT, DECLINE, CONTROL, STARTLE, DISGUST, TWITTER, CONCERN, DISLIKE, FLUTTER, JITTERS, FIDGETS, GOODONE, HORRIFY, SCATTER, UNNERVE, SATANIC, GODWASA
8 LettersSTAMPEDE, RAINYDAY, FREEZEUP, DISTRESS, COLDFEET, HYSTERIA, FREAKOUT, TAILSPIN, AFFRIGHT, AVERSION, FRIGHTEN, DISTASTE, LOATHING, MISTRUST, BLUEFUNK, CONFOUND, FIGHTSHY, JESTBOOK, SICKJOKE, SIGHTGAG
9 LettersCOMMOTION, ENTERTAIN, COMEAPART, OVERREACT, LOSENERVE, CONFUSION, AGITATION, ANTIPATHY, AVOIDANCE, COWARDICE, DEFEATISM, MISGIVING, MORBIDITY, REVULSION, BEARPANIC, BLUESTORY, BUCKFEVER, DIRTYJOKE, DISCOMFIT, GOODSTORY, JUMPAMILE, NERVOSITY, PANICFEAR, PUTINFEAR, PUTTOROUT, SKEDADDLE, TWITCHING, RUNSCARED
10 LettersTHROWPARTY, FUNNYTHING, CHICKENOUT, DEPRESSION, ABHORRENCE, ACROPHOBIA, DETERRENCE, FOREBODING, INTIMIDATE, PYROPHOBIA, REPUGNANCE, UNEASINESS, XENOPHOBIA, ABJECTFEAR, BELLYLAUGH, DIRTYSTORY, ETHNICJOKE, GOTOPIECES, RIBTICKLER, STARTASIDE, TAKEFRIGHT, VISUALJOKE
11 LettersTREPIDATION, PANICATTACK, HAVEKITTENS, LOSECONTROL, AGORAPHOBIA, NEGROPHOBIA, NERVOUSNESS, PSYCHOPATHY, FUNNYSTORYI, FIDGETINESS, PANICKINESS, PUTTOFLIGHT, STAGEFRIGHT, UNHOLYDREAD, VELLICATION
12 LettersAPPREHENSION, INTIMIDATION, CASEOFNERVES, SIDESPLITTER
13 LettersCONSTERNATION, ANXIETYATTACK, HORRIFICATION, LOSEONESNERVE, SENDSCUTTLING, SPELLOFNERVES, STATEOFNERVES
14 LettersDISAPPOINTMENT, CLAUSTROPHOBIA, ATTACKOFNERVES, DOUBLEENTENDRE, NERVOUSSTOMACH
16 LettersBECOMEHYSTERICAL, BETERRORSTRICKEN, UNREASONABLENESS, APPREHENSIVENESS
18 LettersMORBIDEXCITABILITY
21 LettersEXCESSIVEIRRITABILITY

More Clues:

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

