Repetitions – Crossword Clue Answers

If you are stuck on the crossword clue: Repetitions, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

  • 4 Letters – ROTE

Below are all the answers for the crossword clue: Repetitions. The answers for this crossword clue are in a range of 3 to 15 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersREP, RUN, WAY
4 LettersCOPY, ECHO, ROTE, DUPE, WHAT, TATA, ROLL
5 LettersCHANT, DRILL, AGAIN, CLONE, DITTO, MODEL, RERUN, REDOS, BEGAT, PLOCE
6 LettersREPORT, ENCORE, SAYING, RETURN, REPEAT, RHYTHM, LITANY, REPLAY, CUCKOO, DOUBLE, FAKERY, HITOFF, PARODY, REHASH, SIMILE, SPEECH, TATTOO, TEDIUM, DEJAVU
7 LettersRENEWAL, ITERACY, VERBOSI, RECITAL, RELAPSE, COPYING, ECHOING, FORGERY, MIMESIS, PATTERN, REBIRTH, REDOING, REISSUE, REPLICA, REPRISE, REVIVAL, TAKEOFF, ITERANT, REMATCH, TERTIAN
8 LettersSAMENESS, VERBIAGE, PLEONASM, PRACTICE, RELATION, EXERCISE, ITERANCE, ANAPHORA, CITATION, DOUBLING, EVENNESS, FIXATION, LOCATION, METAPHOR, PLAGIARY, PROGRESS, RAPIDITY, REDESIGN, REMAKING, REVISION, STACCATO, TWINNING, TICKTOCK, EPANODOS, EPIPHORA, SYMPLOCE
9 LettersPROLIXITY, WORDINESS, QUOTATION, LOQUACITY, FLORIDITY, TAUTOLOGY, REHEARSAL, DUPLICATE, FREQUENCY, CONSTANCY, EMULATION, ENDURANCE, EXTENSION, FACSIMILE, FOLLOWING, IMITATION, IMPOSTURE, ITERATION, LEITMOTIF, MIRRORING, PRACTISES, PULSATION, PURSUANCE, QUICKFIRE, RAPIDFIRE, REEDITION, REGENESIS, REPEATING, RESHAPING, RETELLING, VIBRATION, INCULCATE, VERBOSITY, ITERATIVE, ANAPHORIC
10 LettersREDUNDANCY, PERIPHRASE, PARAPHRASE, SIMILARITY, CHATTERING, CONTINUITY, GEMINATION, IMPRESSION, INCESSANCY, PERPETUITY, PLAGIARISM, RECREATION, REBUILDING, RECITATION, RECURRENCE, REGULARITY, RENASCENCE, RENOVATION, REPRINTING, STREETWISE, REPETITION, ITERATIONS, INGEMINATE, ILLITERATE, OBLITERATE, EVERYTHING, STEPLADDER, EPANAPHORA, EPISTROPHE, POLYPTOTON
11 LettersPERIODICITY, PERIPHRASIS, DUPLICATION, REPLICATION, RESTATEMENT, PERFORMANCE, REITERATION, ANADIPLOSIS, EPANALEPSIS
12 LettersREPRODUCTION, REAPPEARANCE, REOCCURRENCE, BROKENRECORD, INGEMINATION, ALLITERATION
13 LettersPERSEVERATION, EXPANSIVENESS, DETERIORATION, REDUPLICATION
14 LettersCIRCUMLOCUTION, LONGWINDEDNESS, RECAPITULATION, REPETITIVENESS
15 LettersREPETITIOUSNESS

