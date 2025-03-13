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Roblox Idle Breakout Codes (March 2025)

by Karan Singh
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Update: We last updated this article with new Roblox Idle Breakout codes on March 13th, 2025.

Ever wanted to break a million bricks in Idle Breakout without the grind? Unlike traditional promo codes, Idle Breakout uses special import codes that function as save files. These codes can instantly boost your progress by skipping thousands of levels, maxing out ball upgrades, or even granting infinite money. Our guide features every working Idle Breakout code to transform your brick-breaking adventure.

idle breakout code

Working Idle Breakout Codes

Copy the exact code string below and import it using our redemption guide:

1.

MTI4MTYzLEluZmluaXR5LEluZmluaXR5LDI2NTEwLDAsMTIxOTg4MzYsMTIxOTg4MzYsOTYxNzc3LDAsMzYsMCwwLDAsMCwwLDAsNjc5MTQyNjg3MjE5MjQxLjAwLDY3OTE0MjY4NzIxOTI0MS4wMCwyNjY2MDU5NzYxNjg5NzIxLjAwLDI2NjYwNTk3NjE2ODk3MjEuMDAsMjYxMjU2NzEwMjg1NDIwODQuMDAsMjYxMjU2NzEwMjg1NDIwODQuMDAsNzg1MDc3ODA2NTI1MjM0LjAwLDc4NTA3NzgwNjUyNTIzNC4wMCw1MzEyMDMwMjY5NDM3ODUuMDAsNTMxMjAzMDI2OTQzNzg1LjAwLDU5MjE3MTI5OTkzMjI1LjAwLDU5MjE3MTI5OTkzMjI1LjAwLDIwLDQwLDUwMCwzMDAsMTAwLDQwLDAsMCwwLDksMTk5LDYsMzMzLDYsMjEwLDgsMTI1LDYsMTYwLDUsMjAxLDAsOTksMCwxMCw5LDE2Nyw0LDk1LDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMCwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMCwwLDAsMSwxLDAsMCwwLDE1Nzc3LDAsMCwwLDQ0LDMsMSwwLDEs

2.

NDI4MDYsMjE5MzE4MzQ2NzU3NTMuNjEsNTksODA1OSw1Niw0MDY5Mjg5LDY4OTQ0NDAxLDM0MjY5MTQxLDAsMTU4ODk4LDUsMSwxLDAsNDQyMTkuMTIsMjkuMDAsMCwyMDE3MDYyMjkyLDI0MjQ2ODExNDczNzAzOCw5NjY2MDAyNDcwOTE4NTYsNjE0OTk0ODQ3MDU1MjgsMjM5MjgzNzkxMTc5MDA2LDIwMDAzOTUwODM2MDU3Niw3ODA0OTQzMTA2NTMzMzUsMjQyMDA4MjQxMTEwNDU4LDkxNDg1NTMyMTMyNzE5OSwxNTA2NzU0NDQ4OTU1Miw1ODc5MTE0NjYzNzExNiwwLDYwLDU1LDU1LDgwLDIwLDAsMCwwLDAsMCw2LDYwLDYsNzQsOCw3NSw2LDg3LDUsMTA5LDAsOTksMTQwLDEwLDksMTQsNCwyMiwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDEsMSwxLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwwLDAsMjkzNzQ0NjAsMCwxLDEzLDY0LDIsMCwxLDAs

3.

MTA2MzcsMjcxOTM0ODExMzk0Ljg4LDk4LDE1NzcsMjMsMTAxMTI3Myw2Mjk0NDEyLDI5ODE2NzYsMCwyMDk5LDEsMCwxLDAsNDQwNDUuOTYsMTA0LDAsMjE3ODUyMywwLDIwODk3OTg2MjgwNC4wMCwyMDQyODgwLDE2NjQwOTI2ODk4MS4wMCw2MzE4OTA5MzI2LjAwLDYzMjA4OTE4NTMuMDAsMjkxODUzMzI3NDMyOC4wMCw0NjcwOTUwMzYzMzQ3LjAwLDAsMTU5MzEwNiwwLDAsMjcsNDUsNTgsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCw4LDQ4LDAsNjksMCwwLDAsMCwwLDEwLDksOSw0LDgsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDExNTcxOTMsMCw0LDAsMjMsMiwwLDAsMCw

4.

CopyMzgxLEluZmluaXR5LDkuOTc2OTIyNTY3NTQxMzc2ZSsyMSw0MSwwLDM3MjcxLDM3MjcxLDY5OTQsMCwzNiwxMSwxLDEsMCw0MzU5NS43OCwzNzM1NDk0MiwxNTkzOTYwNzU5NjMuMDAsMTU5Mzk2MDc1OTYzLjAwLDAsMCwwLDAsNzAwMjM4MzcsNzAwMjM4MzcsMCwwLDAsMCwxNzgsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDksMTUsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxMCw5LDYyLDQsOTUsMSwwLDAsMSwwLDAsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDFlKzEzMSwwLDAsMTYsMjAsMWUrMTMxLDAsMCwxLA

5.

MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyMTcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyLDUsMSwxLDEsMSwwLDQzNTk1Ljc4LDQ2ODE1MTM5LDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMTkzODc1Njg1MCwxOTM4NzU2ODUwLDAsMCwwLDAsMCwxMDAwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsNSwyNTUsMCwzMywwLDEwLDksMTY0LDQsOTUsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDAsMCwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMS4xLDEsMSwwLEluZmluaXR5LDAsMCwwLDEsSW5maW5pdHksMSwwLDAs

7.

ODUwLDg0NDkyNzU4LDQ5LDEwNSwzNCw4MDg0MCwxNzkwMjg1LDY4NDA2Niw1LDY2NzksMywwLDEsMCw0Mzk3NC4yMCw0NTg4NSwxNDcwODU2OSwyNTM4OTQ5NjQsMzM0MjA0NjksMjQ3Nzk2NzgxMi4wMCw0NjM3MDI5NDMsNDIxNjYyNjI0Ni4wMCw0OTY0NTc2NzksNjU3NTA5MjcyNC4wMCwyNDEzNjI4MDAsNTU5OTUxNDQxNS4wMCw1OTQyMjYxNCwxMjMyNzI4OTQ3LDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDAsMCwwLDksMjQsNiwyOSw2LDI5LDgsMjQsNiwyNCw1LDM5LDAsMjQsMCw4LDYsNiw0LDEzLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwyMzIyNCwwLDAsNywxMSwxLDAsMCwxLA

8.

MjQzNzcsNjQwNDkyMjg4NjQ4LjMzLDgzLDQzNzgsNDQsMjMxNzI2NCw0MDI0Mzc3NSwxOTg4NDQ5NiwwLDk0NjY0LDEwLDEsMSwwLDQ0MjA5LjY0LDMyLjk3LDAsMTY0NjUyNDQwOCwyNzczODUyMDg3MjUyNywyNzc5NDgwMjkyMjM1NTksNzQ4Nzg0MzMwNjM3Nyw3MTM4NTYwNjYwNDk4OCwyMDU0MTQyNzQzMTQyMSwyMzY3MzU2NzUzOTMwMDUsMjQ2NTAwOTMwNTczNTksMjcyMDM2OTY1NTUxMDE2LDE0NDY0Mjc2MjcxODYsMTY4MDUxOTk1MDA4NDYsMCw2MCw1NSw1NSw3MCwyMCwwLDAsMCwwLDAsNiw1NSw2LDY4LDgsNjgsNiw3OCw1LDEwMCwwLDk5LDEyOSwxMCw5LDEzLDQsMjEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDE2NTA0MzE1LDAsMSw5LDYwLDIsMCwxLDAs

9.

MjA5LDQyMTcwNTcwMywzMTY0LDE2LDIwLDE5OTA1LDExMzE0OTAwLDU1MjI2MDUsNSw3NzksMiwwLDAsMCw0NDEzOC41NSw1OCwyMzgxNDUxLDU2MDk0OTEsMCwzNzUyNDQ1NDc3MDI5LjAwLDAsODQyODI0NTk3NDY2Ny4wMCw1NTIwLDIwMTY4MjU2OTM4MzE5LjAwLDAsMTQ2MTA1NTcxNzkxMDkuMDAsMCwxMDE4NjIzMTA2Ny4wMCwzMywwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsOSwyNSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEwLDgsMTEsNCwxNSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjU3MDYyMCwwLDAsMiw1MywwLDAsMSwwLA

10.

NjEwMywxOTI3ODAzMzk2MTEuNDcsMzA5LDg2NCwyNSw1ODA0MTksNjA4OTkzNCwyODI2NTMzLDIsMzIzOSwzLDEsMSwwLDQzNTk0Ljk1LDUyLDAsMTM5ODY3MjAyNyw4MDI0MDcwMjMzMi4wMCwyNjU5MTY2MzAxMzMuMDAsNTE0Njg1MDAxNzUuMDAsMzExOTM1NjcyMDk2LjAwLDcxMjk2MzMyNjQ0LjAwLDM1MDExMjM5MjYwOS4wMCw5MDA5NzcwMzY0NS4wMCw0MTU1NDQ3MjA4NzIuMDAsMCw3MDY1MDM2NTQ1LjAwLDAsNTIsNTEsNDQsNDMsMCwwLDAsMCwwLDAsNiw0OCw2LDU2LDgsNTIsNiw2MywwLDAsMCw3Niw3MiwxMCw4LDksNCwxNCwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjY3OTA1LDAsMCw5LDIwLDEsMCwxLDAs

11.

MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyMTcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyLDUsMS

12.

MjYwNDY0LDFlKzMwMixJbmZpbml0eSw0MDE4NywwLDE1MjY0NTkzLDE1MjY0NTkzLDc2

Expired Codes

Unlike most games, Idle Breakout codes don’t expire since they function as save files rather than promotional offerings. If any of the above codes stop working, we’ll move them to this section.

How to Redeem Idle Breakout Codes

Importing these special save codes is straightforward:

  1. Open Idle Breakout in your browser.
  2. Click the Gear icon (Settings) in the top right corner.
  3. Select the Import button from the settings menu.
  4. A dialog box will appear with “Paste Import Data here“.
  5. Copy and paste the code from our list above.
  6. Click OK to activate the save file.

These codes completely replace your current game progress when imported, so consider exporting your original save first if you want to keep it.

redeem idle breakout code

How to Find New Idle Breakout Codes

As Idle Breakout is an older browser game with minimal developer support, new codes are rare. The most reliable source for working codes is our regularly updated list. We test and verify all codes before posting them, ensuring you get functional save files that deliver the promised benefits.

While you wait for potential new codes, try experimenting with different save files from our list to find the perfect balance between challenge and progression in your brick-breaking adventure.

Karan is a gaming writer at TechWiser. You can find him playing Pokemon TCG Pocket when he is not writing articles.

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