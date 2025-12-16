Home » Puzzles » Studying – Crossword Clue Answers

Studying – Crossword Clue Answers

by Anchit Srivastava
written by Anchit Srivastava

If you are stuck on the crossword clue: Studying, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Crossword Clue Answers

Below are all the answers for the crossword clue: Studying.

The answers for this crossword clue are in a range of 3 to 15 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
3 LettersDUG, DEN, EYE
4 LettersINTO
5 LettersPROBE, DRILL, GRIND, STUDY, EYING
6 LettersASKING, MUSING, BONING, SEEING, CARING, PRYING, INTENT, LOSTIN, REVIEW, PERUSE, PERIOD, REDUCE
7 LettersBOOKING, COPYING, HEEDING, MINDING, ISSUING, DIGGING, CHASING, WORKING, CONNING, READING, PIECING, VIEWING, OUTLOOK, DEVOTED, ENGAGED, PERUSAL, SUBJECT, SWEPTUP, ANALYSE, SCIENCE, EXAMINE
8 LettersLEARNING, PUZZLING, CHECKING, GRINDING, THINKING, SPEEDING, COURSING, TRAINING, CLASSING, PAPERING, TREATING, TEACHING, NOTICING, CRAMMING, INVOLVED, PLANNING, PLOTTING, PROSPECT, PRUDENCE, REVISION, SECURITY, ABSORBED, BURIEDIN, EXERCISE, HEADWORK, IMMERSED, OBSESSED, OCCUPIED, PRACTICE, STUDIOUS, SWOTTING, ANALYSIS
9 LettersIMPROVING, DIGESTING, OBSERVING, REASONING, REVIEWING, PONDERING, ACQUIRING, PREPARING, DESIGNING, MASTERING, LECTURING, SCRIPTING, SKETCHING, OUTFITTED, OUTLINING, PREVISION, BRAINWORK, ENGROSSED, PRACTISES, RECAPPING
10 LettersREFLECTING, EXERCISING, CORRECTING, CRITIQUING, REFRESHING, DISSECTION, OBSERVANCE, PERCEIVING, PERMISSION, PRECAUTION, PREDICTION, PRESCIENCE, CAUGHTUPIN, INSPECTION, MEDITATIVE, PREVENTIVE, PROMPTNESS, PROTECTION, PROVIDENCE, PORINGOVER
11 LettersDAYDREAMING, INTERESTING, CRITICIZING, CONSIDERING, DISCOURSING, LUCUBRATING, PENETRATION, PREMONITION, OBSERVATION, APPLICATION, LUCUBRATION, PREOCCUPIED, PREPARATION, SPECULATION, SUBMERGEDIN, WRAPPEDUPIN, RESEARCHING
12 LettersDISCIPLINING, APPRECIATING, ANTICIPATION, PERSPICACITY, PREPAREDNESS, PRESENTIMENT, PRESERVATION, PROVISIONARY, SINGLEMINDED
13 LettersUNDERSTANDING, CONCENTRATING, PREMEDITATION, CONTEMPLATION
14 LettersPERCEPTIVENESS
15 LettersHEADOVERHEELSIN, HITTINGTHEBOOKS

More Clues:

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

