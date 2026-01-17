If you are stuck on the crossword clue: Type of Metal, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!
This clue last appeared in Washington Post/LA Times Daily Crossword Answers Today, where you will find answers to all the other clues as well.
Type of Metal – Crossword Clue Answers
Here are the Best Answers for the crossword clue: Type of Metal.
- 3 letters – TIN
- 4 letters – ZINC, IRON, GOLD, LEAD
- 5 Letters – SCRAP
- 6 Letters – THRASH, NICKEL, COPPER, CHROME
Below are all the answers for the crossword clue: Type of Metal. The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 25 letters.
|Letter Count
|Potential Answer(s)
|2 Letters
|OR, AL, CS, HO, SC, CA, SM, TC, ZN, BA, CE, SN, TL, ZR, BE, ND, PO, SR, CR, ES, MN, SB, TA
|3 Letters
|TIN, SAX, ORE, BAR, FUR, TAR, LIJ
|4 Letters
|ZINC, DOOM, WELD, LEAP, IRON, MICA, GOLD, LEAD, COIN, FOIL, MINT, ROCK, ARMS, BEND, FESS, FILE, FLAG, FRET, LION, ORLE, PALE, PALY, PAVE, PEAN, ROSE, VAIR, VERT, YALE, PLAT, NODE, JUNK, WIRE, CHIP, HEAP, BASE
|5 Letters
|SCRAP, STEEL, IBEAM, BRASS, ROBOT, ALLOY, MONEY, AZURE, BATON, CHIEF, CREST, CROSS, CROWN, EAGLE, FIELD, FLOOR, FUSIL, GULES, GYRON, LABEL, MOTTO, PHEON, SABLE, TENNE, TORSE, MONEL, INGOT, PIECE, WRECK, TRASH, STONE, BLADE, PLATE, BARIC, CERIC, INVAR
|6 Letters
|THRASH, NICKEL, COPPER, CHROME, MAGNET, OSMIUM, KETTLE, SOLDER, BRONZE, FOSSIL, ARGENT, ARMORY, BARIUM, BILLET, BLAZON, CANTON, CARPET, CEMENT, CERIUM, CESIUM, CHARGE, COBALT, DEVICE, ERBIUM, ERMINE, FALCON, FLANCH, HELMET, INDIUM, MASCLE, MULLET, PEBBLE, RADIUM, SHIELD, SILVER, SODIUM, WREATH, DEBRIS, GOLDEN, BRASSY, BLENDE, ALNICO, CALCIC, CEROUS, CUPRIC, LITHIC, OREIDE, TOMBAC, CURIUM, FERRIC, IRIDIC, OROIDE, PEWTER, TAMBAC, TOMBAK
|7 Letters
|CAESIUM, HAYWIRE, MERCURY, FERROUS, GUNBOAT, NIOBIUM, ELEMENT, MINERAL, CRYSTAL, ALERION, ANNULET, ASPHALT, BANDEAU, BISMUTH, BORDURE, BULLION, CADMIUM, CALCIUM, CHAPLET, CHEVRON, CORONET, ERMINES, GALLIUM, GARLAND, GRIFFIN, HOLMIUM, IRIDIUM, RUBBISH, SALVAGE, MELTING, AMALGAM, CUPROUS, HAFNIUM, INCONEL, LITHIUM, RHENIUM, STANNIC, THORIUM, URANIUM, YTTRIUM, BABBITT, FERMIUM, PLUMBIC, RHODIUM, TERBIUM, THULIUM, WOLFRAM
|8 Letters
|ALUMINUM, PLATINUM, HARDNESS, METALLIC, STEELERS, IRONHIDE, COVALENT, POSITIVE, HARDWARE, WRECKAGE, CARBOLOY, CHROMIUM, EUROPIUM, LUTECIUM, MERCURIC, POLONIUM, SAMARIUM, STANNOUS, TANTALUM, TITANIUM, VANADIUM, ANTIMONY, CASTIRON, ELECTRUM, FRANCIUM, LUTETIUM, PLUMBOUS, RUBIDIUM, SCANDIUM, STELLITE, THALLIUM, TUNGSTEN
|9 Letters
|BRITANNIA, METALLOID, PETROLEUM, ALUMINIUM, STONEWORK, AMERICIUM, BERKELIUM, BISMUTHAL, DURALUMIN, LANTHANUM, MANGANESE, MERCUROUS, NEPTUNIUM, POTASSIUM, STRONTIUM, ZIRCONIUM, ALUMINOUS, ANTIMONIC, BERYLLIUM, BISMUTHIC, GLUCINIUM, MAGNESIUM, MATERIALS, NEODYMIUM, PALLADIUM, RUTHENIUM, YTTERBIUM
|10 Letters
|ADAMANTIUM, STEELSTEAL, ANTIMONIAL, DYSPROSIUM, MOLYBDENUM, TECHNETIUM, CHALYBEATE, GADOLINIUM, PROMETHIUM
|11 Letters
|ANTIMONIOUS, CALIFORNIUM, HYDRARGYRUM, CALCIFEROUS, EINSTEINIUM, TRANSURANIC
|12 Letters
|ALKALIMETALS, PRASEODYMIUM, PROTACTINIUM
|13 Letters
|COPPERANDGOLD, PROTOACTINIUM
|14 Letters
|STERLINGSILVER
|16 Letters
|SILVERGOLDCOPPER
|19 Letters
|ALKALINEEARTHMETALS
|25 Letters
|AMETALTHATCANVARYINCHARGE
More Clues:
- Droll Definition – Crossword Clue Answers
- Tech Training Sites – Crossword Clue Answers
- Cliche – Crossword Clue Answers
- Fields of Study – Crossword Clue Answers
Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.