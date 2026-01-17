Home » Puzzles » Type of Metal – Crossword Clue Answers

Type of Metal – Crossword Clue Answers

by Vishal Yadav
written by Vishal Yadav 0 comment

If you are stuck on the crossword clue: Type of Metal, here are the possible answers for it that will help you solve the puzzle. We will give you all the answers for this crossword clue. This clue might appear in more than one crossword. We have covered all the answers to this clue, so you don’t have to worry about that. Just match the letter count and fill in your answer!

Crossword Clue answers

This clue last appeared in Washington Post/LA Times Daily Crossword Answers Today, where you will find answers to all the other clues as well.

Type of Metal – Crossword Clue Answers

Here are the Best Answers for the crossword clue: Type of Metal.

  • 3 letters – TIN
  • 4 letters – ZINC, IRON, GOLD, LEAD
  • 5 Letters – SCRAP
  • 6 Letters – THRASH, NICKEL, COPPER, CHROME

Below are all the answers for the crossword clue: Type of Metal. The answers for this crossword clue are in a range of 2 to 25 letters.

Letter CountPotential Answer(s)
2 LettersOR, AL, CS, HO, SC, CA, SM, TC, ZN, BA, CE, SN, TL, ZR, BE, ND, PO, SR, CR, ES, MN, SB, TA
3 LettersTIN, SAX, ORE, BAR, FUR, TAR, LIJ
4 LettersZINC, DOOM, WELD, LEAP, IRON, MICA, GOLD, LEAD, COIN, FOIL, MINT, ROCK, ARMS, BEND, FESS, FILE, FLAG, FRET, LION, ORLE, PALE, PALY, PAVE, PEAN, ROSE, VAIR, VERT, YALE, PLAT, NODE, JUNK, WIRE, CHIP, HEAP, BASE
5 LettersSCRAP, STEEL, IBEAM, BRASS, ROBOT, ALLOY, MONEY, AZURE, BATON, CHIEF, CREST, CROSS, CROWN, EAGLE, FIELD, FLOOR, FUSIL, GULES, GYRON, LABEL, MOTTO, PHEON, SABLE, TENNE, TORSE, MONEL, INGOT, PIECE, WRECK, TRASH, STONE, BLADE, PLATE, BARIC, CERIC, INVAR
6 LettersTHRASH, NICKEL, COPPER, CHROME, MAGNET, OSMIUM, KETTLE, SOLDER, BRONZE, FOSSIL, ARGENT, ARMORY, BARIUM, BILLET, BLAZON, CANTON, CARPET, CEMENT, CERIUM, CESIUM, CHARGE, COBALT, DEVICE, ERBIUM, ERMINE, FALCON, FLANCH, HELMET, INDIUM, MASCLE, MULLET, PEBBLE, RADIUM, SHIELD, SILVER, SODIUM, WREATH, DEBRIS, GOLDEN, BRASSY, BLENDE, ALNICO, CALCIC, CEROUS, CUPRIC, LITHIC, OREIDE, TOMBAC, CURIUM, FERRIC, IRIDIC, OROIDE, PEWTER, TAMBAC, TOMBAK
7 LettersCAESIUM, HAYWIRE, MERCURY, FERROUS, GUNBOAT, NIOBIUM, ELEMENT, MINERAL, CRYSTAL, ALERION, ANNULET, ASPHALT, BANDEAU, BISMUTH, BORDURE, BULLION, CADMIUM, CALCIUM, CHAPLET, CHEVRON, CORONET, ERMINES, GALLIUM, GARLAND, GRIFFIN, HOLMIUM, IRIDIUM, RUBBISH, SALVAGE, MELTING, AMALGAM, CUPROUS, HAFNIUM, INCONEL, LITHIUM, RHENIUM, STANNIC, THORIUM, URANIUM, YTTRIUM, BABBITT, FERMIUM, PLUMBIC, RHODIUM, TERBIUM, THULIUM, WOLFRAM
8 LettersALUMINUM, PLATINUM, HARDNESS, METALLIC, STEELERS, IRONHIDE, COVALENT, POSITIVE, HARDWARE, WRECKAGE, CARBOLOY, CHROMIUM, EUROPIUM, LUTECIUM, MERCURIC, POLONIUM, SAMARIUM, STANNOUS, TANTALUM, TITANIUM, VANADIUM, ANTIMONY, CASTIRON, ELECTRUM, FRANCIUM, LUTETIUM, PLUMBOUS, RUBIDIUM, SCANDIUM, STELLITE, THALLIUM, TUNGSTEN
9 LettersBRITANNIA, METALLOID, PETROLEUM, ALUMINIUM, STONEWORK, AMERICIUM, BERKELIUM, BISMUTHAL, DURALUMIN, LANTHANUM, MANGANESE, MERCUROUS, NEPTUNIUM, POTASSIUM, STRONTIUM, ZIRCONIUM, ALUMINOUS, ANTIMONIC, BERYLLIUM, BISMUTHIC, GLUCINIUM, MAGNESIUM, MATERIALS, NEODYMIUM, PALLADIUM, RUTHENIUM, YTTERBIUM
10 LettersADAMANTIUM, STEELSTEAL, ANTIMONIAL, DYSPROSIUM, MOLYBDENUM, TECHNETIUM, CHALYBEATE, GADOLINIUM, PROMETHIUM
11 LettersANTIMONIOUS, CALIFORNIUM, HYDRARGYRUM, CALCIFEROUS, EINSTEINIUM, TRANSURANIC
12 LettersALKALIMETALS, PRASEODYMIUM, PROTACTINIUM
13 LettersCOPPERANDGOLD, PROTOACTINIUM
14 LettersSTERLINGSILVER
16 LettersSILVERGOLDCOPPER
19 LettersALKALINEEARTHMETALS
25 LettersAMETALTHATCANVARYINCHARGE

More Clues:

Hope you have found the answer to your crossword clue. If you come up with another answer to this clue, please do share your answer with us on our X/Twitter so we can update our database.

I'm a Content Writer at TechWiser with a passion for transforming complex technology into compelling stories that resonate with readers. As a tech enthusiast pursuing Computer Science with AI specialization at Bennett University, I bring a unique blend of technical understanding and creative communication to my content. I leverage my hands-on experience in machine learning, AI, and computer vision to craft authentic, insightful articles that bridge the gap between innovation and everyday users. I'm driven by the goal of making technology accessible, engaging, and meaningful for diverse audiences.

You may also like

Chickpea Curry – Crossword Clue Answers

Ballet Position on Tiptoe – Crossword Clue Answers

Chophouse Order – Crossword Clue Answers

Droll Definition – Crossword Clue Answers

Tech Training Sites – Crossword Clue Answers

Cliche – Crossword Clue Answers

Fields of Study – Crossword Clue Answers

Colorful Striped Stone – Crossword Clue Answers

Poplar Tree – Crossword Clue Answers

Snail Clam or Squid – Crossword Clue Answers