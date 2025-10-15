Warframe Codes (October 2025)

Update: We last updated this article with new Warframe Codes on October 15th, 2025.
Warframe offers a great combination of sci-fi, hack-and-slash, with tons of non-stop action. While you don’t need to spend a dime to obtain excellent items in the game, the developer rolls out various codes to help you get Glyphs skins and more freebies. However, are you aware of the latest active Warframe Codes and how to redeem them? This article provides a comprehensive guide to help you out.
All Active Warframe Codes
Below, we have listed all the active codes that can be redeemed for various rewards. Make sure to use these codes before they expire.
- PARVOS – Redeem for Golden Hand Decoration
- QTCC5kReward – Redeem for freebies (new)
- QTCC10kBundle – Redeem for freebies (new)
- Pride2025 – Redeem for freebies
- 2020Zero – Redeem for freebies
- AesopYOLIAN – Redeem for freebies
- BlackNato974 – Redeem for freebies
- Crusader – Redeem for freebies
- Deus – Redeem for freebies
- EveCaptura – Redeem for freebies
- LaurieeeLG – Redeem for freebies
- Mylah – Redeem for freebies
- RWeress – Redeem for freebies
- RickunPrime – Redeem for freebies
- SecriotMcFly – Redeem for freebies
- ShinobiFufu – Redeem for freebies
- Vector – Redeem for freebies
- Veroz – Redeem for freebies
- NeoNess007 – Redeem for freebies
- Zexiontat – Redeem for freebies
- Gastel – Redeem for freebies
- Reliquary – Redeem for freebies
- WalterDV – Redeem for freebies
- StallordD – Redeem for freebies
- SpecialEffect – Redeem for freebies
- JustHailey – Redeem for freebies
- Kirdy – Redeem for freebies
- Kyaii – Redeem for freebies
- Nelosart – Redeem for freebies
- Ottofyre – Redeem for freebies
- RetroAlchemist – Redeem for freebies
- Rikenz – Redeem for freebies
- Silvervale – Redeem for freebies
- Vashka – Redeem for freebies
- WarframeFlo – Redeem for freebies
- DeathMaggot – Redeem for freebies
- DarikaArt – Redeem for freebies
- QuadlyStop – Redeem for freebies
- FatedsChronicles – Redeem for freebies
- AuntieTan – Redeem for freebies
- TacticalPotato – Redeem for freebies
- PhongFu – Redeem for freebies
- Codoma – Redeem for freebies
- WealWest – Redeem for freebies
- ThePanda – Redeem for freebies
- xBocchanVTx – Redeem for freebies
- PyrrhicSerenity – Redeem for freebies
- Akari – Redeem for freebies
- Carchara – Redeem for freebies
- Light_Micke – Redeem for freebies
- Nononom12 – Redeem for freebies
- Tortoise – Redeem for freebies
- MjikThize – Redeem for freebies
- Ozku – Redeem for freebies
- Twila – Redeem for freebies
- BlueberryCat – Redeem for freebies
- Destrohido – Redeem for freebies
- Im7heClown – Redeem for freebies
- CanOfCraigf – Redeem for freebies
- Np161 – Redeem for freebies
- 6ixGatsu – Redeem for freebies
- LadyNovita – Redeem for freebies
- FerreusDemon – Redeem for freebies
- ItsJustToe – Redeem for freebies
- Buff00n – Redeem for freebies
- SEARYN – Redeem for freebies
- Spandy – Redeem for freebies
- Scallion – Redeem for freebies
- MrRoadBlock – Redeem for freebies
- InfernoTheFirelord – Redeem for freebies
- FR4G-TP – Redeem for freebies
- Fated2Perish – Redeem for freebies
- LILLEXI – Redeem for freebies
- Bluyayogamer – Redeem for freebies
- Eterion – Redeem for freebies
- Crowdi – Redeem for freebies
- BlazingCobalt – Redeem for freebies
- CONFUSEDWARFRAME – Redeem for freebies
- SPACEWAIFU – Redeem for freebies
- PAPATLION – Redeem for freebies
- MEDUSACAPTURES – Redeem for freebies
- FINLAENA – Redeem for freebies
- ArgonSix – Redeem for freebies
- MrWarframeGuy – Redeem for freebies
- SilentMashiko – Redeem for freebies
- Zxpfer – Redeem for freebies
- Zarionis – Redeem for freebies
- YourLuckyClover – Redeem for freebies
- xxVampixx – Redeem for freebies
- Xenogelion – Redeem for freebies
- Woxli – Redeem for freebies
- WideScreenJohn – Redeem for freebies
- WarframeWiki – Redeem for freebies
- WarframeRunway – Redeem for freebies
- WarframeCommunityDiscord – Redeem for freebies
- Wanderbots – Redeem for freebies
- VVhiteAngel – Redeem for freebies
- VoltTheHero – Redeem for freebies
- Voli – Redeem for freebies
- VoidFissureBR – Redeem for freebies
- Vernoc – Redeem for freebies
- VashCowaii – Redeem for freebies
- Varlinator – Redeem for freebies
- Vamppire – Redeem for freebies
- VAMP6X6X6X – Redeem for freebies
- UnrealYuki – Redeem for freebies
- Triburos – Redeem for freebies
- TrashFrame – Redeem for freebies
- ToxickToe – Redeem for freebies
- TotalN3wb – Redeem for freebies
- TioRamon – Redeem for freebies
- TioMario – Redeem for freebies
- TinBears – Redeem for freebies
- TheKengineer – Redeem for freebies
- TheGamio – Redeem for freebies
- TennoForever – Redeem for freebies
- TeaWrex – Redeem for freebies
- TBGKaru – Redeem for freebies
- TaticalPotato – Redeem for freebies
- Tanchan – Redeem for freebies
- Tanandra – Redeem for freebies
- StudioCyen – Redeem for freebies
- Strippin – Redeem for freebies
- Sn0wRC – Redeem for freebies
- Smoodie – Redeem for freebies
- SkillUp – Redeem for freebies
- SillFix – Redeem for freebies
- Shul – Redeem for freebies
- Sherpa – Redeem for freebies
- ShenZhao – Redeem for freebies
- Sharlazard – Redeem for freebies
- SerdarSari – Redeem for freebies
- ScarletMoon – Redeem for freebies
- SarahTsang – Redeem for freebies
- Sapmatic – Redeem for freebies
- RustyFin – Redeem for freebies
- RoyalPrat – Redeem for freebies
- Ritens – Redeem for freebies
- Rippz0r – Redeem for freebies
- ReyGanso – Redeem for freebies
- Relentlesszen – Redeem for freebies
- RebelDustyPinky – Redeem for freebies
- RainbowWaffles – Redeem for freebies
- Rahetalius – Redeem for freebies
- RagingTerror – Redeem for freebies
- QTCC2 – Redeem for freebies
- QTCC – Redeem for freebies
- Pyrah – Redeem for freebies
- Purkinje – Redeem for freebies
- ProfessorBroman – Redeem for freebies
- PrimedAverage – Redeem for freebies
- Pride2022 – Redeem for freebies
- PostiTV – Redeem for freebies
- PocketNinja – Redeem for freebies
- PlagueDirector – Redeem for freebies
- Pandaah – Redeem for freebies
- PammyJammy – Redeem for freebies
- OrpheusDeluxe – Redeem for freebies
- OriginalWickedFun – Redeem for freebies
- OOSIJ – Redeem for freebies
- OddieOwl – Redeem for freebies
- NoSympathyy – Redeem for freebies
- NineYear22 – Redeem for freebies
- MrSteelWar – Redeem for freebies
- Mogamu – Redeem for freebies
- MissFwuffy – Redeem for freebies
- MikeTheBard – Redeem for freebies
- MichelPostma – Redeem for freebies
- MHBlacky – Redeem for freebies
- McMonkeys – Redeem for freebies
- McGamerCZ – Redeem for freebies
- Makarimorph – Redeem for freebies
- MadFury – Redeem for freebies
- Macho – Redeem for freebies
- LynxAria – Redeem for freebies
- LiliLexi – Redeem for freebies
- LeyzarGamingViews – Redeem for freebies
- LeoDoodling – Redeem for freebies
- LadyTheLaddy – Redeem for freebies
- L1feWater – Redeem for freebies
- Kretduy – Redeem for freebies
- Kr1ptonPlayer – Redeem for freebies
- Kiwad – Redeem for freebies
- Kirarahime – Redeem for freebies
- KingGothaLion – Redeem for freebies
- KavatsSchroedinger – Redeem for freebies
- K1llerBarbie – Redeem for freebies
- JustRLC – Redeem for freebies
- Joriale – Redeem for freebies
- JoeyZero – Redeem for freebies
- JessiThrower – Redeem for freebies
- JamieVoiceOver – Redeem for freebies
- IWoply – Redeem for freebies
- InfoDiversao – Redeem for freebies
- Ikedo – Redeem for freebies
- Iflynn – Redeem for freebies
- Hydroxate – Redeem for freebies
- HotShomStories – Redeem for freebies
- Homiinvocado – Redeem for freebies
- HappinesDark – Redeem for freebies
- H3DSH0T – Redeem for freebies
- GrindHardSquad – Redeem for freebies
- Golden – Redeem for freebies
- GlamShatterSkull – Redeem for freebies
- Gingy – Redeem for freebies
- GermanCommunityDiscord – Redeem for freebies
- Gara – Redeem for freebies
- Frozenballz – Redeem for freebies
- FrostyNovaPrime – Redeem for freebies
- FromThe70s – Redeem for freebies
- FloofyDwagon – Redeem for freebies
- FeelLikeAPlayer – Redeem for freebies
- FashionFrameIsEndGame – Redeem for freebies
- FacelessBeanie – Redeem for freebies
- ExtraCredits – Redeem for freebies
- EmpryeanCap – Redeem for freebies
- Emojv – Redeem for freebies
- Elnoraeleo – Redeem for freebies
- EliceGameplay – Redeem for freebies
- ElGrineerExiliado – Redeem for freebies
- ElDanker – Redeem for freebies
- Eduiy16 – Redeem for freebies
- DNexus – Redeem for freebies
- DkDiamantes – Redeem for freebies
- DjTechLive – Redeem for freebies
- Disfusional – Redeem for freebies
- DimitriV2 – Redeem for freebies
- DillyFrame – Redeem for freebies
- DeuceTheGamer – Redeem for freebies
- Depths – Redeem for freebies
- DeepBlueBeard – Redeem for freebies
- DebbySheen – Redeem for freebies
- DayJobo – Redeem for freebies
- DatLoon – Redeem for freebies
- DasterCreations – Redeem for freebies
- DanielTheDemon – Redeem for freebies
- Cpt_Kim – Redeem for freebies
- CopyKavat – Redeem for freebies
- Conquera2022 – Redeem for freebies
- CohhCarnage – Redeem for freebies
- Cleonaturin – Redeem for freebies
- Chelestra – Redeem for freebies
- Char – Redeem for freebies
- ChacyTay – Redeem for freebies
- CGsKnackie – Redeem for freebies
- CephalonSquared – Redeem for freebies
- Casardis – Redeem for freebies
- CaleyEmerald – Redeem for freebies
- Bwana – Redeem for freebies
- BurnBxx – Redeem for freebies
- Brozime – Redeem for freebies
- BrotherDaz – Redeem for freebies
- Bricky – Redeem for freebies
- BrazilCommunityDiscord – Redeem for freebies
- BigJimID – Redeem for freebies
- Aznitrous – Redeem for freebies
- Avelna – Redeem for freebies
- AshiSogiTenno – Redeem for freebies
- AnnoyingKillah – Redeem for freebies
- AnjetCat – Redeem for freebies
- AngryUnicorn – Redeem for freebies
- Amprov – Redeem for freebies
- AlexanderDario – Redeem for freebies
- AlainLove – Redeem for freebies
- AGayGuyPlays – Redeem for freebies
- AeonKnight86 – Redeem for freebies
- AdmiralBahroo – Redeem for freebies
All Expired Codes
Next, we have all the expired and inactive codes that can no longer be redeemed for rewards in the game.
- BSD-Warframe
- HenchAndScrap
- Pride2024
- Techrot-Mactics
- lightningcosplay
- Deejayknight
- PlexiCosplay
- Conquera2024
- 1999-Quincy
- 1999-VoicePlay
- TH3GR8D3SP41R
- Movember2024
- Koumei-FHF8U
- HokuProps
- IISlip
- MOVEMBER2023
- Conquera2023
- HACKSMITH-BOT
- PRIDE2023
- SILLS
- DUVIRI-WARFRAME2
- DUVIRI-WARFRAME1
- DUVIRI-VOID
- DUVIRI-STYANAX
- DUVIRI-RAILJACK
- DUVIRI-FURZE
- DUVIRI-EXCALIBUR
- DUVIRI-DRIFTER
- DUVIRI-BARO
How to Redeem Warframe Codes
You can redeem the codes by following these steps:
- Visit the official Warframe Promo Code website.
- Log in to your Warframe account.
- Next, type or copy-paste any working code in the “Promo Code” section.
- Hit the Submit Code option to redeem the code.
If done correctly, the items will be redeemed and added to your Warframe account promptly.
How to Get More Warframe Codes
The easiest way to get the latest codes is by bookmarking this page and checking it frequently. We regularly update the list with all active codes and move the inactive ones to the respective section. You can also follow the game on its official X page to stay up to date with the latest happenings. The game’s official YouTube channel also shares various trailers and details that you might find interesting.
With this, you’ve reached the end of this Warframe Codes article. We hope that you found it helpful.